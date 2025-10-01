  1. Inicio
“Personas irrelevantes”: así reaccionó Belinda a las revelaciones de Lupillo Rivera

La artista, al ser cuestionada por la prensa, descartó dar importancia al tema y afirmó que no habla de "personas irrelevantes"

  • 01 de octubre de 2025 a las 13:55
Belinda evitó comentar las recientes declaraciones de Lupillo Rivera sobre su relación, publicadas en su autobiografía "Tragos amargos".

Cuestionada por la prensa durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México tras su regreso de París, la cantante se mostró tajante y señaló que no respondería sobre personas que considera irrelevantes.

De acuerdo con El Universal de México, en Tragos amargos Rivera asegura que mantuvo un noviazgo con Belinda durante siete meses, periodo en el que habría experimentado un enamoramiento profundo.

Además, el músico relató momentos personales, como una noche en que encontró a la cantante conversando con su hija Lupita en la cocina, y menciona que ambos habrían compartido expectativas sobre la familia, incluyendo la idea de concebir gemelas.

Estos relatos contrastan con declaraciones anteriores de Rivera en 2019, cuando estimó que la relación duró aproximadamente cinco meses.

Pese a los fragmentos virales del libro, Belinda decidió no entrar en detalles sobre los contenidos ni confirmar o negar las afirmaciones de su excompañero de La voz México.

Al ser consultado por rumores de una supuesta infidelidad que habría causado el fin de la relación, Belinda respondió con brevedad y cortesía: “ay no, qué bárbaros”.

"No hablo de personas irrelevantes, estoy acostumbrada a que usen mi nombre para cualquier tipo de tema", dijo.

La cantante se enfocó en otros aspectos de su vida profesional, incluyendo su participación en la pasarela de L’Oréal Paris, donde mencionó que la experiencia le permitió retomar actividades a pesar de la lesión en el menisco que arrastra desde hace tiempo.

Belinda reiteró que su atención está centrada en sus proyectos artísticos actuales, incluyendo la serie musical "Mentiras".

