La nueva etapa de Nicole Kidman tras su ruptura con Keith Urban

¿Qué impulsa a alguien a mantenerse sereno cuando su vida sentimental se fractura después de casi dos décadas de matrimonio? En el caso de Nicole Kidman, la respuesta parece residir en la fuerza que le otorgan su familia y su carrera.
La actriz australiana atraviesa una etapa de cambios tras oficializar su separación de Keith Urban, con quien compartió 19 años de matrimonio.
El proceso, que se dio a conocer el 29 de septiembre, derivó en una solicitud de divorcio presentada al día siguiente, donde la intérprete pidió la custodia principal de sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret.
La razón de la ruptura, según fuentes cercanas citadas por People, fueron diferencias irreconciliables. Pese a ello, quienes la rodean aseguran que Kidman mantiene una actitud centrada y optimista.
“Ella no es alguien que se detenga en los arrepentimientos. Cree que todo sucede por una razón”, comentó una fuente al medio estadounidense.
Actualmente, la ganadora del Oscar permanece en Nashville, apoyada por su entorno más cercano. Su hermana Antonia ha sido uno de los pilares en este proceso, acompañándola incluso en apariciones públicas recientes.
La distancia emocional entre la actriz y el cantante se habría acentuado en los últimos meses debido a sus compromisos profesionales. “Habían estado viviendo vidas separadas desde hace un tiempo. Se están moviendo en direcciones diferentes, y sus mundos ya no se cruzan tanto como antes”, reveló un informante a Page Six.
TMZ añadió que Urban abandonó la residencia familiar, mientras Kidman se quedó junto a sus hijas.
Más allá de la ruptura, la intérprete de Big Little Lies se ha mantenido activa y enfocada en su trabajo. Entre sus próximos proyectos destacan las series Margo’s Got Money Troubles y Scarpetta, además de la secuela de Practical Magic junto a Sandra Bullock, cuyo rodaje ya concluyó.
En una conversación reciente con Harper’s Bazaar, Kidman reflexionó sobre la capacidad de sobreponerse al dolor. “Hay algo en saber que, sin importar cuán doloroso o difícil sea algo, existe una forma de seguir adelante”, afirmó, dejando entrever la fortaleza con la que transita este nuevo capítulo de su vida.