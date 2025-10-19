Selena Gómez responde a las "insinuaciones" de Hailey Bieber sobre su marca de belleza

Nadie imaginó que un comentario aparentemente inofensivo en una entrevista reviviría un viejo rumor. Las declaraciones de Hailey Bieber en WSJ Magazine generaron nuevamente eco entre los seguidores de la cantante Selena Gómez, quien no tardó en reaccionar.
La modelo fue consultada por las comparaciones entre su firma de cosméticos, Rhode Beauty, y Rare Beauty, el sello creado por Gómez.
En la conversación, Bieber expresó que “es molesto que te enfrenten a otras personas” y añadió: “Es siempre molesto que te enfrenten a otros. Yo no pedí esto”, evitando profundizar en la rivalidad comercial que algunos usuarios de redes se empeñan en alimentar.
Horas después, la exchica Disney compartió un mensaje en sus historias de Instagram, que inmediatamente eliminó.
“Solo dejen en paz a la chica”, escribió primero, antes de añadir: “Puede decir lo que quiera. No afecta en nada mi vida. Esto es un tema de relevancia, no de inteligencia. Sean amables. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos”. La publicación concluyó con un claro llamado: “Ojalá esto se termine”.
El momento de la entrevista no pasó inadvertido, pues coincidió con el lanzamiento de Rhode en Sephora, plataforma donde también se comercializan los productos de Rare Beauty. Ese detalle avivó nuevamente la percepción de competencia entre ambas.
El trasfondo de estas tensiones tiene raíces más profundas, vinculadas a los años de especulación en torno a las relaciones sentimentales de Justin Bieber y a la narrativa persistente de enemistad entre ambas mujeres. A pesar de los gestos de cordialidad, como su encuentro público en la gala del Academy Museum of Motion Pictures en 2022, los rumores no han cesado.
En otra ocasión, la esposa de Bieber reflexionó sobre la percepción pública durante una entrevista con Bloomberg’s The Circuit en 2023: “Esto no se trata de mí, Hailey Bieber, y Selena Gomez. No es una rivalidad entre dos mujeres, sino del odio vil y peligroso que pueden generar los relatos inventados y retorcidos”.
Aunque ambas han intentado apaciguar la controversia, los seguidores y medios continúan diseccionando cada gesto y palabra.
En medio de todo, la respuesta de la nueva señora Blanco parece querer poner punto final a una historia que muchos se resisten a dejar atrás.