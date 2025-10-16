Lupillo Rivera contrademanda a Belinda por presunta falsedad de declaraciones

Ciudad de México, México.- Lupillo Rivera emprendió acciones legales contra Belinda por presunta falsedad de declaraciones, luego de la denuncia que la cantante presentó en su contra por violencia de género y digital. Así lo confirmó su abogado, Alonso Beceiro, durante una entrevista con el programa "De primera mano". Según el representante legal del "Toro del corrido”, la demanda se basa en presuntas contradicciones dentro de la denuncia presentada por Belinda. “Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy (15 de octubre) haya sido denunciada Belinda por los delitos de falsedad y fraude”, explicó Beceiro.

El abogado señaló que la contrademanda también se sustenta en la Ley Olimpia, la misma legislación que invocó Belinda en su acusación, debido a las alusiones a supuestos videos de contenido íntimo que habrían circulado en redes. "Yo no he visto ningún video que haya difundido Lupillo de corte erótico o sexual, lo que hizo patente (el cantante en su libro autobiográfico) fue la relación que tuvo con ella y que ella reconoce en su denuncia", puntualizó. Beceiro agregó que, de acuerdo con documentos y declaraciones de la propia artista, Belinda habría intentado negar su vínculo con Rivera. "Por dichos que se ven en algunas partes de sus escritos, busque negar esta relación por una situación de discriminación, es decir, porque Lupillo no cumple con su criterio actual, criterios físicos, de color que ella preferiría, coloca la situación en un escenario muy delicado", declaró.