Lupillo Rivera revela problema auditivo: "no escucho bien cuando mis hijos me hablan"

Lupillo Rivera compartió con sus seguidores una situación que ha marcado su vida personal y profesional: está perdiendo la audición.
El cantante no reveló la causa exacta de su padecimiento, pero admitió que un oído ya no funciona y que con el otro apenas percibe sonidos.
"Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes... La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar. Hace tiempo empecé a perder el oído... con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito", expresó en Instagram.
El intérprete relató cómo esta condición ha afectado su día a día, especialmente su relación con la familia.
"No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele... a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma", agregó.
A pesar de la dificultad, Rivera continúa con sus presentaciones en vivo, adaptándose a la situación mediante otros sentidos.
“En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí... he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes", confesó.
Finalmente, hizo un llamado a la prevención y cuidado de la salud.
“Por eso hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo. Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes", dijo.
"Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero... sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada", concluyó.