Belinda denunció ante la Fiscalía de México a Lupillo Rivera y recibe medidas

Ciudad de México, México.- La cantante Belinda, a través de sus representantes legales, presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una demanda contra el músico Lupillo Rivera por violencia digital y violencia mediática.
Las acciones de la exprotagonista de telenovelas se tomaron tras la reciente publicación de la autobiografía "Tragos amargos" del artista del regional mexicano, donde narró detalles privados de la relación que mantuvo con Beli en 2019, cuando ambos coincidieron en el programa "La Voz".
La famosa, de origen español, consideró que hay una vulneración a su vida privada, por lo que la Fiscalía le concedió medidas de protección, según el comunicado emitido por el despacho legal.
Entre las disposiciones impuestas a Rivera se encuentran la prohibición de acercarse o intentar comunicarse con la intérprete de "Cactus", la obligación de abstenerse de cualquier conducta ofensiva y la exigencia de eliminar de sus redes sociales todo contenido en el que haga referencia a la cantante y actriz.
La defensa de la artista enfatizó en el comunicado “ser figura pública no legítima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”, y advirtió que tales conductas constituyen violencia de género y suponen una violación a los derechos humanos.
Además, el texto subraya que “la libertad de expresión no es absoluta, y no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital y explotación indebida de la imagen”.
Belinda y Lupillo Rivera sostuvieron una relación sentimental por al menos cinco meses, según contó el mismo Lupillo Rivera. El artista incluso se tatuó el rostro de Belinda en el brazo. Mientras que la artista no habló sobre el romance y solo expresó agradecimiento y cariño hacia Rivera.