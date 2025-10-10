Belinda denunció ante la Fiscalía de México a Lupillo Rivera y recibe medidas

Ciudad de México, México.- La cantante Belinda, a través de sus representantes legales, presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una demanda contra el músico Lupillo Rivera por violencia digital y violencia mediática.

Las acciones de la exprotagonista de telenovelas se tomaron tras la reciente publicación de la autobiografía "Tragos amargos" del artista del regional mexicano, donde narró detalles privados de la relación que mantuvo con Beli en 2019, cuando ambos coincidieron en el programa "La Voz".

La famosa, de origen español, consideró que hay una vulneración a su vida privada, por lo que la Fiscalía le concedió medidas de protección, según el comunicado emitido por el despacho legal.