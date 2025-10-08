Lupillo Rivera revela detalles inéditos sobre su relación con Belinda

Ciudad de México.- La reciente publicación de "Tragos amargos", de Lupillo Rivera, reavivó la atención sobre su vínculo con Belinda, uno de los romances más comentados de la farándula mexicana.

En el capítulo 25, Rivera relata el primer encuentro con la cantante, acompañado de su hermano Juan Rivera. “Noté que agarraba mi mano con fuerza y no la soltaba”, recuerda. El intérprete admitió no reconocerla al inicio hasta que su hermano se lo señaló, y comentó en inglés: I’m gonna have trouble, ("voy a tener problemas", en su traducción)

El libro también aborda las tensiones iniciales durante los primeros días del reality. Tras la visita de la entonces pareja de Rivera, Belinda adoptó una actitud distante.

Lupillo reproduce el diálogo: “Oye, Beli, ¿te he ofendido en algo? O nada más dime. Discúlpame por lo que fuera”. La cantante respondió: “No, nada. Es que nada más no quiero hablar contigo”.