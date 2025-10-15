Kenia Os reacciona a la demanda de Belinda contra Lupillo Rivera

Belinda ha marcado un precedente legal al denunciar a Lupillo Rivera por divulgar aspectos privados de su relación sentimental en el libro "Tragos amargos". Entre las voces que respaldaron su decisión figura la de Kenia Os, quien celebró públicamente la valentía de la intérprete de "Luz sin gravedad" al recurrir a la vía legal.
La demanda, interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusa a Rivera de vulnerar la privacidad de Belinda al exponer detalles íntimos sin consentimiento.
El despacho Maceo, Torres & Asociados confirmó que la cantante obtuvo medidas de protección que impiden al músico acercarse, comunicarse con ella o difundir más información sobre su vida personal.
El caso se enmarca en los delitos de violencia digital y mediática reconocidos en la Ley Olimpia, que salvaguarda la dignidad y la intimidad frente a la exposición no autorizada en medios o plataformas digitales.
Durante un encuentro con la prensa —transmitido por "Ventaneando"—, Kenia Os se refirió al tema con un mensaje de apoyo y reflexión.
“Me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada, porque creo que a veces es muy injusto todos los chismes y las cosas que se dicen, sobre todo a las mujeres”.
La intérprete de "Bonita" resaltó el derecho de Belinda a poner límites frente al escrutinio público y los rumores que rodean su vida sentimental.
“Siempre se nos están poniendo en chismes con tal persona, con otra persona y me encanta que alzó la voz y que dijo: 'paren. O sea, hasta aquí'. Y si fue, no fue, lo que sea, es su vida personal”.
Os también cuestionó la constante intromisión mediática en la vida amorosa de las artistas y destacó la libertad de Belinda para disfrutar su vida sin ser juzgada: “Aparte, tiene todo el derecho. Está soltera, está hermosa, está guapísima. O sea, ¿qué les importa con quién salió? Que disfrute, ¿no?”.
Con su postura, Kenia Os se suma a las figuras del pop mexicano que condenan la violencia mediática ejercida contra las mujeres del espectáculo, defendiendo el derecho a la privacidad como un límite que debe ser respetado.