Edificio de la AMDC lleva seis años abandonado y prometen reactivarlo para atención ciudadana

Tegucigalpa, Honduras.- El edificio de atención al contribuyente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), ubicado en el plantel de la colonia 21 de Octubre, permanece inconcluso desde hace seis años sin que las autoridades municipales de las administraciones pasadas y presentes pongan atención para terminar el inmueble.
El proyecto fue iniciado en enero de 2019, durante la administración del entonces alcalde Nasry Asfura, con la promesa de concentrar en un solo punto los servicios tributarios y administrativos de la comuna capitalina.
En su momento, las autoridades municipales destacaron que la infraestructura permitiría agilizar trámites y mejorar la recaudación.
Para agosto de 2019, la obra llevaba un avance del 40% de su construcción y se esperaba que el edificio se entregara en el primer trimestre de 2020; sin embargo, esta promesa no se logró.
Luego entró el gobierno municipal de Jorge Aldana, donde la obra quedó olvidada por completo durante el periodo de esa administración.
El presupuesto con el que inició el edificio era de 77,038,734 lempiras, según las autoridades de ese entonces.
Ante el abandono de este edificio, el alcalde Juan Diego Zelaya informó que se reactivarán los trabajos para poner en funcionamiento este edificio olvidado.
"La verdad, lo que buscamos ahora es resolver. Si me detengo demasiado en el pasado, me enredo, y la gente lo que quiere son resultados, no excusas ni señalamientos de culpa. Lo importante es avanzar y dar soluciones”, manifestó.
Añadió que “lo que hemos planteado a la corporación municipal es que se necesita un integrador, es decir, contratar a alguien que resuelva todos los problemas del edificio y lo entregue en condiciones”, aseguró Zelaya.
El edil hizo una visita al inmueble y consideró que no es mucho lo que hace falta y que sería un buen espacio para alojar gran parte de la municipalidad.
“No es mucho lo que falta. El otro día lo visité y ya incluso los aires acondicionados están instalados. Es un espacio donde podría trasladarse gran parte de la municipalidad que actualmente paga alquiler, sin salir del centro de la ciudad, porque la gente necesita seguir teniendo acceso a las oficinas”.
Es de recordar que, en su momento, las autoridades municipales informaron que el objetivo era trasladar las oficinas de Atiende, Entiende y Resuelve (AER), ubicadas en la avenida Máximo Jerez, a las nuevas instalaciones de la 21 de Octubre.
Sobre el tema, el alcalde mencionó que se podrían trasladar algunas oficinas de atención ciudadana, aunque no precisó la fecha en que podría empezar o avanzar la finalización de la infraestructura.
“Por ejemplo, el área de atención al ciudadano podría moverse, aunque también estamos buscando un espacio más céntrico, con mayor flujo de personas, para que funcione como un verdadero centro de atención sin necesidad de ir al centro histórico, que además tiene problemas de parqueo y acceso”, aseguró Zelaya.
Añadió que “ahí podrían instalarse oficinas de infraestructura vial, administrativas, de recaudación, entre otras, además de concentrar parte de la corporación municipal”.
El funcionario dejó claro que aún no se puede dar una fecha. “Sobre el tiempo en que estaría funcionando, aún no se puede dar una fecha, porque primero hay que resolver el tema legal. Solo después de eso se podrá establecer un plazo más concreto”.
En el sitio, el inmueble se mantiene como una estructura inconclusa que no ha sido habilitada para el servicio público para el cual fue concebida, mientras parte de las operaciones municipales han debido mantenerse en instalaciones alternas.
Entre 2020 y los años siguientes, el proyecto dejó de mostrar avances sustanciales, quedando en un estado de paralización prolongada. Aunque en distintos momentos se anunciaron revisiones y posibles reactivaciones, el edificio no fue concluido dentro de los plazos inicialmente establecidos.