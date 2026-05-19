Edificio de la AMDC lleva seis años abandonado y prometen reactivarlo para atención ciudadana

Tegucigalpa, Honduras.- El edificio de atención al contribuyente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), ubicado en el plantel de la colonia 21 de Octubre, permanece inconcluso desde hace seis años sin que las autoridades municipales de las administraciones pasadas y presentes pongan atención para terminar el inmueble.

El proyecto fue iniciado en enero de 2019, durante la administración del entonces alcalde Nasry Asfura, con la promesa de concentrar en un solo punto los servicios tributarios y administrativos de la comuna capitalina.

En su momento, las autoridades municipales destacaron que la infraestructura permitiría agilizar trámites y mejorar la recaudación.

Para agosto de 2019, la obra llevaba un avance del 40% de su construcción y se esperaba que el edificio se entregara en el primer trimestre de 2020; sin embargo, esta promesa no se logró.

Luego entró el gobierno municipal de Jorge Aldana, donde la obra quedó olvidada por completo durante el periodo de esa administración.

El presupuesto con el que inició el edificio era de 77,038,734 lempiras, según las autoridades de ese entonces.

Ante el abandono de este edificio, el alcalde Juan Diego Zelaya informó que se reactivarán los trabajos para poner en funcionamiento este edificio olvidado.

"La verdad, lo que buscamos ahora es resolver. Si me detengo demasiado en el pasado, me enredo, y la gente lo que quiere son resultados, no excusas ni señalamientos de culpa. Lo importante es avanzar y dar soluciones”, manifestó.

Añadió que “lo que hemos planteado a la corporación municipal es que se necesita un integrador, es decir, contratar a alguien que resuelva todos los problemas del edificio y lo entregue en condiciones”, aseguró Zelaya.