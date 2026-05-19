Cancillería aclara incidente con El Salvador por entrega de útiles en exbolsones

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores reaccionó este martes luego de un incidente registrado en la zona fronteriza entre Honduras y El Salvador, conocida como exbolsones, por un impasse ocurrido durante la entrega de una donación de útiles escolares. La Cancillería aclaró que en ningún momento Honduras impidió la acción humanitaria, sino que aplicó la normativa vigente sobre el ingreso de personal militar extranjero al territorio nacional. A través de un comunicado, Cancillería explicó lo sucedido. Ocurrió que una delegación del Gobierno salvadoreño llegó al paso fronterizo con el propósito de entregar útiles escolares destinados a comunidades de la zona.

Las autoridades permitieron el ingreso de los integrantes de la misión en calidad civil y autorizaron el paso de los materiales. Sin embargo, el Gobierno señaló que surgió una observación por la presencia de personal salvadoreño portando uniforme militar activo, situación que requiere una autorización previa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal, conforme al artículo 205, numeral 26, de la Constitución de la República. La Cancillería sostuvo que, al no haberse cumplido ese requisito, se aplicó el protocolo correspondiente en apego a la legislación nacional. En el pronunciamiento, Honduras rechazó que exista intención de bloquear la entrega de ayuda y asegura que se ofrecieron las condiciones necesarias para que tanto el personal civil como los insumos educativos pudieran ingresar y cumplir su objetivo, el impasse únicamente se dio por el ingreso de personal militar uniformado.

🇭🇳 | Honduras manifiesta su postura por el incidente, ocurrido en un punto del paso fronterizo con El Salvador. 🇸🇻



Nuestro país continuará promoviendo mecanismos de coordinación binacional que permitan fortalecer las acciones de asistencia y beneficio para las comunidades... pic.twitter.com/iCalFn4yoz — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) May 19, 2026

La Cancillería señala que la medida respondió exclusivamente al cumplimiento de disposiciones relacionadas con la soberanía territorial y el ingreso de personal militar extranjero, pues este tipo de normas son aplicables de forma general para cualquier país. Ambos países, como Repúblicas hermanas, mantienen mecanismos de cooperación binacional para desarrollar iniciativas conjuntas en zonas fronterizas y se mantienen abiertos los canales diplomáticos para futuras acciones de asistencia e intercambio entre ambas naciones, detalla el comunicado.