Joven habría asfixiado a recién nacido y escondido su cuerpo en una mochila en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven de 19 años, originaria de Danlí, fue detenida luego de que presuntamente le quitara la vida a su bebé recién nacido y ocultara el cuerpo dentro de una mochila en Tegucigalpa.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Residencial El Portillo, donde la joven laboraba como aseadora.

Según la información preliminar, los propietarios de la casa comenzaron a sospechar que algo ocurría al notar que la muchacha permanecía demasiado tiempo encerrada en el baño.