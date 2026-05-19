Joven habría asfixiado a recién nacido y escondido su cuerpo en una mochila en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven de 19 años, originaria de Danlí, fue detenida luego de que presuntamente le quitara la vida a su bebé recién nacido y ocultara el cuerpo dentro de una mochila en Tegucigalpa.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Residencial El Portillo, donde la joven laboraba como aseadora.
Según la información preliminar, los propietarios de la casa comenzaron a sospechar que algo ocurría al notar que la muchacha permanecía demasiado tiempo encerrada en el baño.
Además, aseguraron que del lugar emanaba un fuerte olor a sangre, situación que generó preocupación entre los habitantes de la vivienda.
Ante lo ocurrido, decidieron trasladarla al Hospital Escuela para que recibiera atención médica. Sin embargo, antes del traslado revisaron sus pertenencias y encontraron dentro de una mochila negra el cuerpo sin vida del recién nacido.
De acuerdo con las primeras versiones, la joven habría asfixiado al bebé utilizando una toalla; no obstante, las autoridades aún no confirman oficialmente esta versión.
Mientras recibía atención médica en el Hospital Escuela, la sospechosa intentó huir del lugar, pero agentes policiales lograron impedirlo.
Actualmente, permanece bajo custodia policial mientras se recupera físicamente para continuar con el procedimiento legal correspondiente.