Recién nacida fallece tras caer en letrina durante el parto en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Una tragedia se registró en el municipio de El Triunfo, en el departamento de Choluteca, luego de que una recién nacida perdiera la vida en circunstancias ocurridas dentro de una letrina.

El hecho tuvo lugar en el barrio San Miguel, donde la madre, tras regresar a su vivienda, comenzó a sentirse mal sin imaginar lo que estaba por suceder.

De acuerdo con el relato de familiares, la mujer se dirigió al sanitario debido al malestar repentino, momento en el que habría iniciado el trabajo de parto.

En cuestión de minutos, el nacimiento se produjo de forma inesperada dentro de la letrina, lo que provocó que la bebé cayera en su interior.

Ante la desesperación, los familiares reaccionaron de inmediato y lograron sacar a la recién nacida, intentando trasladarla a un centro asistencial cercano.

Sin embargo, al llegar al policlínico, el personal médico confirmó que la menor ya no presentaba signos vitales.

La bebé había sido identificada con el nombre de Lissie Anaí Ayala Linares, según informaron las autoridades.

"Se hizo el reconocimiento de este menor y se establece que su muerte fue indeterminada. Los hechos acontecieron en el barrio San Miguel del municipio de El Triunfo. La menor tenía el nombre de Lissie Anaí Ayala Linares", informó una portavoz policial.