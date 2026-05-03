  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

“Le metieron fuego": incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa

Las autoridades aún no han confirmado la causa del incendio, mientras se espera un informe oficial que determine el origen del siniestro, los locatorios sospechan que desconocidos "le metieron fuego"

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 09:11
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
1 de 12

Un voraz incendio registrado este domingo 3 de mayo consumió varios puestos de venta en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
2 de 12

El siniestro afectó alrededor de 15 estructuras de madera, dejando pérdidas materiales significativas para los comerciantes del sector.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
3 de 12

En los locales se comercializaban productos como ropa, calzado, accesorios y flores, que quedaron reducidos a cenizas en cuestión de minutos.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
4 de 12

Los vendedores aseguraron que la emergencia los dejó sin su principal fuente de ingreso, justo en una temporada considerada de alta venta.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
5 de 12

Señalaron que en estas fechas, como hoy (domingo 3 de mayo), Día de la Cruz y con la proximidad del Día de la Madre, esperaban recuperar parte de sus inversiones.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
6 de 12

Uno de los aspectos que más ha generado dudas entre los afectados es que los puestos no contaban con servicio de energía eléctrica.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
7 de 12

“Aquí no hay ni luz para decir que fue un cortocircuito”, manifestaron algunos de los propietarios entre la desesperación por lo ocurrido.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
8 de 12

Ante esta situación, varios comerciantes no descartan que el incendio haya sido provocado de manera intencional por personas desconocidas.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
9 de 12

Incluso, algunos denunciaron que esta no sería la primera vez que se registran incidentes similares en el sector.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
10 de 12

También cuestionaron el actuar de los vigilantes que se encontraban en la zona, asegurando que presuntamente dormían al momento en que inició el fuego.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
11 de 12

Con rostros de preocupación y tristeza, los afectados pidieron a las autoridades municipales apoyo urgente para reconstruir sus puestos de venta.

 Foto: Captura de pantalla
“Le metieron fuego: incendio arrasa con 15 negocios en la Nueva Suyapa, Tegucigalpa
12 de 12

Las autoridades aún no han confirmado la causa del incendio, mientras se espera un informe oficial que determine el origen del siniestro.

 Foto: Captura de pantalla
Cargar más fotos