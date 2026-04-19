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Capturan a segundo implicado en asesinato de agente policial en El Paraíso

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a un supuesto responsable del asesinato de un miembro activo de la Policía Nacional

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 11:27
Capturan a segundo implicado en asesinato de agente policial en El Paraíso

Agentes de la Policía Nacional capturaron a Ever Josué Zelaya López de 25 años de edad, alias “Pájaro”, quien sería el segundo implicado en el asesinato del agente de policía, Humberto García Flores.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Por estar implicado en el homicidio de un agente de la Policía Nacional, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron a un segundo implicado en el hecho violento en El Paraíso.

La acción la ejecutaron los uniformados en atención a una orden de detención que fue emitida por un juzgado competente el 13 de abril de 2026, en el sector de Santa Rita, Jamastrán de Danlí, El Paraíso.

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El detenido fue identificado como Ever Josué Zelaya López de 25 años de edad, alias “Pájaro”, originario y residente de la zona donde se efectuó la captura por el delito de homicidio.

Según las investigaciones y el testimonio de testigos presenciales, el crimen ocurrió el 18 de marzo de 2026, en el barrio Las Flores de la aldea San Diego del municipio de Danlí y el cuerpo fue encontrado en la orilla de la calle.

Mientras que la víctima fue identificada como Humberto García Flores, quien se desempeñaba como agente de policía activo asignado a la UDEP-7 en Danlí.

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El cuerpo fue encontraba en la orilla de la carretera después de ser asesinado por dos individuos que lo interceptaron y que preliminarmente habían sido identificados con los alias de “Catan” y “Pájaro”.

Los sospechosos atacaron a la víctima por la espalda mientras este utilizaba su teléfono celular y tras lanzarlo al suelo, uno de los atacantes lo inmovilizó por el cuello con fuerza letal, mientras el otro lo despojaba de sus pertenencias.

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El agente de policía García Flores falleció en el lugar producto de la agresión física.

Con la captura de “Pájaro”, las autoridades confirman que se trata del segundo implicado y puesto bajo custodia por el crimen del agente policial.

El detenido será remitido de inmediato a los juzgados competentes para que se le siga el proceso legal correspondiente conforme a la ley.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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