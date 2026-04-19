Capturan a segundo implicado en asesinato de agente policial en El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.-Por estar implicado en el homicidio de un agente de la Policía Nacional, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron a un segundo implicado en el hecho violento en El Paraíso. La acción la ejecutaron los uniformados en atención a una orden de detención que fue emitida por un juzgado competente el 13 de abril de 2026, en el sector de Santa Rita, Jamastrán de Danlí, El Paraíso.

El detenido fue identificado como Ever Josué Zelaya López de 25 años de edad, alias “Pájaro”, originario y residente de la zona donde se efectuó la captura por el delito de homicidio. Según las investigaciones y el testimonio de testigos presenciales, el crimen ocurrió el 18 de marzo de 2026, en el barrio Las Flores de la aldea San Diego del municipio de Danlí y el cuerpo fue encontrado en la orilla de la calle. Mientras que la víctima fue identificada como Humberto García Flores, quien se desempeñaba como agente de policía activo asignado a la UDEP-7 en Danlí.

El cuerpo fue encontraba en la orilla de la carretera después de ser asesinado por dos individuos que lo interceptaron y que preliminarmente habían sido identificados con los alias de “Catan” y “Pájaro”. Los sospechosos atacaron a la víctima por la espalda mientras este utilizaba su teléfono celular y tras lanzarlo al suelo, uno de los atacantes lo inmovilizó por el cuello con fuerza letal, mientras el otro lo despojaba de sus pertenencias.