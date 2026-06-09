¿A cuánto asciende la mora por consumo de energía de la ENEE a mayo 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) factura un monto, la recaudación suele ser menor. A ese déficit se le denomina mora, un problema histórico en la estatal aunado a las pérdidas operativas. Para mayo pasado la ENEE facturó 3,500.6 millones de lempiras, sin embargo, cobró 3,369 millones de lempiras, siendo de L131.6 millones la morosidad reportada durante ese mes, constató EL HERALDO al analizar las cifras divulgadas en un informe oficial. El 80.2% del total de la mora, es decir 105.6 millones de lempiras correspondió a la zona norte del país. Mientras que en la región centro sur ocurrió lo contrario al recaudarse más de lo facturado, en específico 13.4 millones de lempiras y la cantidad ascendió a L1,449.8 millones.

Crecimiento

El incumplimiento de obligaciones de pago con el organismo autónomo sumó 60.7 millones de lempiras al quinto mes de 2025, por lo que reflejó un crecimiento interanual de 70.9 millones de lempiras. De los siete sectores de consumo, tres de ellos concentraron la mayor morosidad. El saldo en mora de las municipalidades acumuló los 20.1 millones de lempiras en las tres zonas. En el sector residencial la cuantía de retraso en los compromisos asumidos con la estatal fue de 115.2 millones de lempiras. A L14.3 millones llegó la morosidad del gobierno debido a que en la región centro sur se recaudaron 70 millones de lempiras cuando lo que correspondía pagarse era de 61.5 millones de lempiras, es decir L8.5 millones adicionales de cumplimiento. A 20,232.1 millones es la mora acumulada de la ENEE a mayo de 2026 con una variación de L1,589.7 millones en comparación al mismo término del año pasado.

Índice de morosidad