Cinco asesores para el rescate de la ENEE ganaron L1.5 millones en abril

Tegucigalpa, Honduras.- El gasto corriente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sigue siendo elevado, pese a mantenerse deficitaria sus finanzas y bajo pérdidas operativas.

Si bien en marzo pasado la estatal contrató a un asesor como empleado temporal con un salario de 120,000 lempiras para el siguiente mes se amplió a cinco los consultores, quienes devengaron 1.5 millones de lempiras, constató EL HERALDO.

En el reporte de la planilla de puestos y salarios temporales de la ENEE firmado por Gina Baca Vargas en su condición de jefe interino del departamento de planillas y sueldos se detalla que las remuneraciones de estos asesores oscilaron entre 200,000 lempiras hasta 340,000 lempiras.

Tres de estos consejeros se les pagó la retribución más alta, es decir L340,000, mientras que otro recibió 320,000 lempiras y 200,000 lempiras el último contratado.

La planilla de trabajadores temporales pasó de 3.7 millones de lempiras en marzo a 4.7 millones de lempiras para abril pasado, reflejando una diferencia de un millón de lempiras adicionales.