Nueva dependencia operará el mercado eléctrico hondureño

Tegucigalpa, Honduras.-La operación del mercado eléctrico de Honduras será reestructurada. En ese sentido, el proyecto de reformas a la Ley Marco del Subsector Eléctrico que será enviado por el Gobierno al Congreso Nacional para su aprobación, específicamente en su artículo 9, estipula que el Operador del Sistema y del Mercado (OSM) será el organismo técnico e independiente que administrará el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El OSM sustituirá al Centro Nacional de Despacho (CND), creado mediante Decreto 046-2022 (Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social).
Alejandro Dumas, asesor del Gobierno en el tema eléctrico, sostiene que el CND es una dependencia adscrita a la ENEE y administra todas las transacciones, sin embargo, debería ser un ente transparente e independiente.
Agrega que el CND debería velar por la seguridad del sistema y de todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional; la ENEE es un agente más y en un sistema moderno no puede tener dominio sobre el mercado.
Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), sostiene que en países con mercados eléctricos competitivos, el sistema funciona con un operador técnico e independiente, que administra bajo principios de transparencia y objetividad, que vela por los usuarios y por la seguridad jurídica de todos los participantes del sistema.
El OSM garantizará la continuidad y la seguridad del suministro eléctrico, la correcta coordinación de los sistemas de generación, almacenamiento, transmisión e intercambio regionales al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado eléctrico.
El OSM no formará parte de la administración pública y estará a cargo de una junta directiva, conformada por tres directores elegidos a través de concurso dirigido por un comité de nominaciones. El período de los directores será de seis años, pudiendo ser reelegidos por una vez