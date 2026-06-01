Nueva dependencia operará el mercado eléctrico hondureño

Tegucigalpa, Honduras.-La operación del mercado eléctrico de Honduras será reestructurada. En ese sentido, el proyecto de reformas a la Ley Marco del Subsector Eléctrico que será enviado por el Gobierno al Congreso Nacional para su aprobación, específicamente en su artículo 9, estipula que el Operador del Sistema y del Mercado (OSM) será el organismo técnico e independiente que administrará el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El OSM sustituirá al Centro Nacional de Despacho (CND), creado mediante Decreto 046-2022 (Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social).

Alejandro Dumas, asesor del Gobierno en el tema eléctrico, sostiene que el CND es una dependencia adscrita a la ENEE y administra todas las transacciones, sin embargo, debería ser un ente transparente e independiente.

Agrega que el CND debería velar por la seguridad del sistema y de todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional; la ENEE es un agente más y en un sistema moderno no puede tener dominio sobre el mercado.