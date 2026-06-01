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Patuca III sigue sin generar energía y solo se activará por emergencia

La central hidroeléctrica reportó 1.39% de volumen disponible y un nivel de 280.26 metros sobre el nivel del mar, pero el CND sigue sin autorizar su operatividad

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 16:30
Patuca III sigue sin generar energía y solo se activará por emergencia

No todas las actividades han cesado por completo en la hidroeléctrica Patuca III debido a que se encuentra despachando agua al otro lado del río para evitar repercusiones o mayor sequía en el afluente.

 Foto: EL HERALDO/David Romero

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la central hidroeléctrica Patuca III tiene un volumen disponible mayor a los 280 metros sobre el nivel del mar, no es suficiente para reactivar su función de generación energética.

Para este lunes se tenía la expectativa de que la represa volviera a operaciones, sin embargo, el Centro Nacional de Despacho (CND) no ha autorizado que las turbinas produzcan energía nuevamente.

De acuerdo con el informe diario publicado por el operador del sistema al 31 de mayo el embalse situado en Olancho tenía 280.26 metros sobre el nivel del mar y un volumen disponible de 1.39%.

Patuca III seguiría inactiva el 1 de junio de 2026 y que retornaría a funciones solo ante una emergencia, confirmó a EL HERALDO una fuente técnica ligada a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Hasta 40 milímetros de agua han dejado las últimas lluvias que han caído sobre Olancho, según una fuente oficial.

En las próximas horas y al mejorar el nivel de la represa se anularía la suspensión temporal de operaciones de la referida central hidroeléctrica anunciada por la ENEE el pasado 17 de mayo.

¿Qué sistema antisabotaje instaló la ENEE en hidroeléctrica Patuca III?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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