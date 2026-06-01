Patuca III sigue sin generar energía y solo se activará por emergencia

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la central hidroeléctrica Patuca III tiene un volumen disponible mayor a los 280 metros sobre el nivel del mar, no es suficiente para reactivar su función de generación energética.

Para este lunes se tenía la expectativa de que la represa volviera a operaciones, sin embargo, el Centro Nacional de Despacho (CND) no ha autorizado que las turbinas produzcan energía nuevamente.

De acuerdo con el informe diario publicado por el operador del sistema al 31 de mayo el embalse situado en Olancho tenía 280.26 metros sobre el nivel del mar y un volumen disponible de 1.39%.

Patuca III seguiría inactiva el 1 de junio de 2026 y que retornaría a funciones solo ante una emergencia, confirmó a EL HERALDO una fuente técnica ligada a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Hasta 40 milímetros de agua han dejado las últimas lluvias que han caído sobre Olancho, según una fuente oficial.

En las próximas horas y al mejorar el nivel de la represa se anularía la suspensión temporal de operaciones de la referida central hidroeléctrica anunciada por la ENEE el pasado 17 de mayo.