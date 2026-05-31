Hidroeléctrica Patuca III podría reanudar operaciones en próximas horas

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque hace 14 días se suspendió la operatividad en la central hidroeléctrica Patuca III, en las próximas horas se reanudaría la función de generación energética.

Así lo confirmó una fuente consultada por EL HERALDO luego que se registraron las primeras lluvias en la represa que abastece de energía principalmente a Olancho.

El Centro Nacional de Despacho (CND) determinará el momento preciso para que el embalse ponga de nuevo en marcha las turbinas para estar en línea nuevamente.

Desde el pasado 17 de mayo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la suspensión temporal de Patuca III al encontrarse en el nivel mínimo de 280 metros sobre el nivel del mar, situación que podría prolongarse por 20 días, es decir hasta el 5 de junio próximo.

EL HERALDO visitó las instalaciones de la segunda central hidroeléctrica más grande del territorio hondureño y verificó que estaba despachando agua del río Patuca para evitar un mayor impacto al ecosistema en las zonas aledañas.

De acuerdo con el informe diario emitido por el CND, operador del sistema, el nivel de Patuca III se encontraba a un volumen disponible de 0.96% para el 29 de mayo.