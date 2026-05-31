Hidroeléctrica Patuca III podría reanudar operaciones en próximas horas

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque hace 14 días se suspendió la operatividad en la central hidroeléctrica Patuca III, en las próximas horas se reanudaría la función de generación energética.
Así lo confirmó una fuente consultada por EL HERALDO luego que se registraron las primeras lluvias en la represa que abastece de energía principalmente a Olancho.
El Centro Nacional de Despacho (CND) determinará el momento preciso para que el embalse ponga de nuevo en marcha las turbinas para estar en línea nuevamente.
Desde el pasado 17 de mayo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la suspensión temporal de Patuca III al encontrarse en el nivel mínimo de 280 metros sobre el nivel del mar, situación que podría prolongarse por 20 días, es decir hasta el 5 de junio próximo.
EL HERALDO visitó las instalaciones de la segunda central hidroeléctrica más grande del territorio hondureño y verificó que estaba despachando agua del río Patuca para evitar un mayor impacto al ecosistema en las zonas aledañas.
De acuerdo con el informe diario emitido por el CND, operador del sistema, el nivel de Patuca III se encontraba a un volumen disponible de 0.96% para el 29 de mayo.
Ninguna afectación
“Patuca III se encuentra disponible, no tiene ninguna afectación, simplemente el problema de que no ha llegado la cantidad de agua que puede subir el nivel de operación y así poder entregar la energía a Olancho”, mencionó el jefe interino de unidad del embalse, Nery Díaz a EL HERALDO.
Explicó que para la reactivación de las dos turbinas de la referida central que pueden generar 52 megavatios (MV) es suficiente entre 15 a 30 centímetros cúbicos también equivalentes a igual cantidad de milímetros y que se puede traducir a un día constante de lluvia.
De su lado, el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, declaró que "el objetivo es satisfacer las demandas energéticas de Olancho y regiones aledañas. Se está considerando la adición de baterías y una fuerte mejora de las líneas de transmisión, asegurando el correcto flujo de la carga generada en Patuca, robusteciendo la seguridad del sistema y optimizando la calidad del servicio".