Alcalde de Patuca advierte crisis en el río Patuca por funcionamiento de hidroeléctrica Patuca III

Olancho, Honduras.- El alcalde del municipio de Patuca, en el departamento de Olancho, Juan Colindres, advirtió sobre la "crítica situación" que enfrenta la zona a raíz del funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Patuca III y la reducción del caudal del río Patuca. Colindres explicó que actualmente la hidroeléctrica está generando entre 80 y 90 megavatios, cuando su capacidad proyectada era de entre 140 y 170 megavatios. "Ahorita está en un problema grave, que es hasta peligroso, porque si se ponen a generar energía, con la poca agua que hay, está propenso a quedarse seco el río en la parte de abajo", adviritó el alcalde. Lamentó que estos problemas no fueron considerados al momento de la construcción de la represa: "hoy nos estamos viendo afectados todos".

El alcalde afirmó que el río Patuca, que antes era una vía de comunicación fundamental para la zona, actualmente ya no es navegable, lo que ha obligado a los habitantes a buscar rutas alternas para poder trasladarse.

"Haay problemas en invierno y no digamos ahorita con esta sequía", aseguró el alcalde.

Colindres estimó que entre 20 mil y 30 mil personas están actualmente incomunicadas o con serios problemas de movilidad, obligadas en muchos casos a caminar o "utilizar bestias" para trasladarse hacia zonas donde puedan encontrar transporte.

El alcalde también cuestionó que, pese a la generación de energía por parte del proyecto Patuca III, el municipio no recibe beneficios directos en el suministro eléctrico.

"Sabemos que le da energía al resto del país, pero no a su municipio donde fue creado. Más que beneficios, lo que nos ha traído son problemas para el municipio. Antes teníamos un río bellísimo", lamentó.

El alcalde llamó a la conciencia: “El bosque es clave para la producción de agua y, a veces, solo nos encaminamos, como dicen, a trabajar la agricultura, a trabajar la tierra, porque no tenemos otro medio, pero a veces deforestamos sin necesidad la fuente de agua”.



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