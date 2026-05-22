Ambicioso proyecto: lo que debes saber sobre la llegada de Carlos Espina al Victoria

Fuentes cercanas a Espina señalan que su proyecto tendría inspiración en el Independiente del Valle, equipo ecuatoriano que ha maravillado en Sudamérica con su modelo que le ha permitido ser campeón de la Copa Sudamericana y formar talentos como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Kendry Páez.