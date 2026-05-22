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Ambicioso proyecto: lo que debes saber sobre la llegada de Carlos Espina al Victoria

Tras mostrar su interés en redes sociales, Carlos Eduardo Espina compró acciones del Victoria y ahora es codueño del club ceibeño. Este es el proyecto del uruguayo con los jaibos

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 15:23
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Carlos Eduardo Espina llega al fútbol hondureño como nuevo accionista del Victoria. Así fue la compra de acciones y en esto consiste el nuevo proyecto que tiene con el club ceibeño.

 Fotos: Cortesía
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Semanas atrás, después de consumarse el descenso del Victoria a Segunda División, el influencer uruguayo mostró su interés de comprar o invertir en el club ceibeño.

 Foto: Carlos Eduardo Espina
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El creador de contenido se refirió a la posibilidad de invertir en un proyecto que fuera más allá de lo deportivo, sin embargo, también mencionó que existían muchas dificultades para realizar la compra.

 Foto: Carlos Eduardo Espina
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Entre los motivos que hacían dudar a Espina de realizar el desembolso económico en el club hondureño están los graves problemas financieros del Victoria y la escasa presencia de aficionados en el Estadio Ceibeño en el último torneo.

 Foto: El Heraldo
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No obstante, el influencer mantuvo el interés y finalmente alcanzó un histórico acuerdo para convertirse en accionista del histórico club de la costa norte del país.

 Foto: Carlos Eduardo Espina
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En el proceso fue importante la participación del también uruguayo Álvaro Izquierdo, leyenda en La Ceiba tras ser parte del equipo que conquistó el título de Liga Nacional en 1995.

 Foto: Carlos Eduardo Espina
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Con su llegada como inversor al club, está por verse si el ambicioso proyecto que trae en mente Espina se pone en marcha.

 Foto: Carlos Eduardo Espina
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"Si llego a comprar el Club Deportivo Victoria de La Ceiba me gustaría reforzar las juveniles para potenciar los talentos de la región y ser semillero para que Honduras regrese al Mundial", escribió el influencer en una publicación de Facebook.

 Foto: Carlos Eduardo Espina
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Asimismo, considera que el club puede convertirse en una herramienta de impacto social en La Ceiba, ciudad que enfrenta un complicado momento económico y que en el plano futbolístico se quedó sin sus dos hijos pródigos, Vida y Victoria, en Primera División.

 Foto: El Heraldo
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Fuentes cercanas a Espina señalan que su proyecto tendría inspiración en el Independiente del Valle, equipo ecuatoriano que ha maravillado en Sudamérica con su modelo que le ha permitido ser campeón de la Copa Sudamericana y formar talentos como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Kendry Páez.
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De igual manera, señala que estaría analizando que algunos partidos que dispute el Victoria como local sean a entrada gratis para los aficionados.

 Foto: El Heraldo
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Asimismo, existe la posibilidad de colaborar de cerca con figuras sociales como Shin Fujiyama para ampliar las acciones comunitarias.

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Ahora se espera un proyecto bastante ilusionante para el Victoria, que tendrá que partir desde la Segunda División la próxima temporada.

 Foto: El Heraldo
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Actualmente, los jaibos están a la espera de conocer cómo se van integrando los movimientos económicos y administrativos a la parte deportiva.

 Foto: El Heraldo
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