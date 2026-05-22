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Rauw Alejandro se une a la fiebre del fútbol: presenta proyecto para el Mundial 2026

El cantante anunció "La tribuna del fútbol", una iniciativa que combinará transmisiones del Mundial 2026, música en vivo y actividades deportivas y culturales en San Juan

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 17:07
Rauw Alejandro se une a la fiebre del fútbol: presenta proyecto para el Mundial 2026

El evento busca convertir a Puerto Rico en un gran punto de encuentro para los fanáticos del fútbol y reforzar el vínculo del artista con el deporte que practicó desde joven.

 Foto: Instagram.

San Juan, Puerto Rico.- El artista urbano Rauw Alejandro presentó este viernes el proyecto 'La Tribuna del Fútbol', que buscará convertirse en un punto de encuentro para celebrar el Mundial 2026 en la isla a través de la música y la cultura puertorriqueña.

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Según se informó en un comunicado, este proyecto se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Ecos Sport Puerto Rico, en San Juan, que propone lograr un encuentro para los seguidores del fútbol, deporte que el artista puertorriqueño urbano jugó cuando joven y representó a la isla en torneos internacionales.

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La iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos de Rauw Alejandro por impulsar el crecimiento y la visibilidad del fútbol en Puerto Rico, mientras crea nuevas plataformas de entretenimiento y comunidad alrededor del deporte en la isla.

'La Tribuna del Fútbol' contará con transmisiones diarias de los partidos del Mundial 2026 en pantalla gigante, acompañadas de música en vivo, experiencias gastronómicas, activaciones especiales y múltiples propuestas culturales y deportivas diseñadas para toda la familia.

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Como parte de su programación deportiva, el espacio celebrará el torneo de fútbol 'Rauw Cup 2026' en las categorías sub-16, sub-20 y adultos.

También se llevarán a cabo torneos y actividades recreativas de pádel, tenis de playa y voleibol de playa en las canchas de Ecos Sport.

Además del fútbol, el proyecto integrará una agenda cultural diversa que incluirá sesiones de salsa, pilates y bachata, una exhibición especial titulada 'Camino al Mundial Sub-17', torneo en el que la selección femenina puertorriqueña competirá en Marruecos.

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También se presentará la pelea entre el boxeador puertorriqueño Xander Zayas, quien defenderá el 27 de junio sus títulos superwélter de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo ante el estadounidense Jaron 'Boots' Ennis en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

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Redacción web
Agencia EFE

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