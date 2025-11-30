Rauw Alejandro cierra su gira mundial "Cosa nuestra world tour" en Puerto Rico

"Ha sido un año increíble en mi carrera, pero nada de esto se hubiese podido lograr sin ustedes. Aquí yo nací (en Puerto Rico) y aquí yo me voy a morir si Dios así lo permite", aseguró Rauw Alejandro, que durante el espectáculo se transformó en varios personajes, desde un mafioso de Nueva York a un migrante puertorriqueño.