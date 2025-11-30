Woody Allen cumple 90 años: un referente del cine que sobrevive a sus polémicas

Y es que Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen y la actriz Mia Farrow -que ha protagonizado varias películas del cineasta-, lo acusó en los últimos años de haberla sometido a abusos sexuales cuando era una niña. Aunque las acusaciones fueron desestimadas y no se llegó a celebrar un juicio, la carrera de Woody Allen se vio afectada y hoy día muchos actores y productores rechazan trabajar con él.