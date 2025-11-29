¿De qué murió Raquel Escalante, presentadora y ex reina de belleza en Guatemala?

La vida de la bella presentadora y ex reina de belleza guatemalteca, Raquel Escalante, se apagó a sus 28 años de edad, el pasado viernes -28 de noviembre- dejando un profundo vacío en la televisión de su país. ¿De qué murió? Aquí los detalles.
La carismática joven que formaba parte del programa “Qué chilero fin de semana”, transmitido por TV Azteca Guate, perdió la batalla contra el cáncer de cervix.
La cadena televisiva confirmó el fallecimiento de la joven a través de un emotivo pronunciamiento: "La familia de TV Azteca Guate lamenta profundamente la partida de Raquel Escalante, quien no solo fue una talentosa presentadora, sino una luz que iluminó cada espacio".
Raquel Escalante fue una figura destacada en la pantalla y en las pasarelas. Su carisma en “Qué chilero fin de semana” la convirtió en una de las favoritas del público.
En 2024, reveló en sus redes sociales que había sido diagnosticada con cáncer, proceso que afrontó con valentía.
A través de sus redes sociales, compartía fotografías y mensajes dejando entrever la fortaleza con la que estaba enfrentando su tratamiento.
A pesar de su delicada salud, Raquel nunca abandonó sus responsabilidades en la televisión. Hasta el último momento que su enfermedad le permitió, estuvo al frente de las cámaras, demostrando su dedicación y pasión por su trabajo.
Su batalla contra la enfermedad llegó a su fin en la madrugada del 28 de noviembre, dejando un vacío en quienes la admiraban.
La noticia fue recibida con tristeza en todos los ámbitos del espectáculo, donde la recordarán por su talento y su espíritu fuerte.
Raquel también dejó huella en el mundo de las pasarelas. Representó a Guatemala en certámenes internacionales como “Miss City Tourism World 2017” y “Miss Tourism World”. Además, fue coronada Miss Guatemala Intercontinental 2021, consolidando su carrera como modelo.
La noticia de su fallecimiento genera un profundo duelo en su familia, amigos, compañeros de trabajo y seguidores, quienes expresaron su tristeza y apoyo en las redes sociales.
Sus restos mortales descansarán en el Cementerio Barberena, Santa Rosa, en Guatemala. Será sepultada este domingo 30 de noviembre.