Jenna Ortega advierte que la IA no puede reemplazar la esencia humana en el cine

La actriz estadounidense Jenna Ortega aseguró que la Inteligencia Artificial no puede sustituir la creación humana en el cine, ya que "hay un extraño encanto en el ser humano" que la tecnología no logra replicar.
Durante la rueda de prensa que abrió la vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech, Ortega destacó que "hay belleza en la dificultad y en los errores, y un ordenador no puede hacerlo".
Ortega, miembro del jurado del certamen, añadió que espera que la IA se transforme en una "especie de comida basura mental", subrayando la necesidad de mantener la creatividad auténtica en la industria cinematográfica.
La cineasta canadiense Celine Song coincidió con Ortega, criticando la IA por "destruir nuestro planeta y nos coloniza" y afirmó que esta tecnología "hace desbordar lo que hace de nuestra vida más bonita".
Song insistió en que los artistas deben proteger la humanidad y no limitarse a lo práctico.
Julia Ducournau, directora francesa que utilizó la IA para generar imágenes de síntesis en su filme "Alpha" (2025), reconoció su utilidad, pero advirtió que no puede reemplazar "el diálogo humano y artístico".
El jurado de esta edición, presidido por el surcoreano Bong Joon Ho, incluye además a Anya Taylor-Joy, Karim Ainouz, Payman Maadi y Hakim Belabbes.
La ceremonia inaugural rindió homenaje al actor egipcio Hussein Fahmy y destacó la contribución de Marrakech al cine global.
Entre las proyecciones fuera de concurso, destacan catorce películas que competirán por representar a sus países en los Oscars, incluyendo la española "Sirat" de Oliver Laxe y la marroquí "Calle Málaga" de Meriem Touzani, con Carmen Maura.
Trece largometrajes compiten por la estrella de oro, el máximo galardón del festival, que se entregará el próximo 6 de diciembre.