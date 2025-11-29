  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción

Milagro Flores aprovecha su periodo de vacaciones para avanzar en dos nuevos proyectos musicales, uno de ellos, según confirmó, en colaboración con Pilo Tejeda

  • 29 de noviembre de 2025 a las 11:08
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
1 de 12

La presentadora hondureña Milagro Flores está fuera de los estudios televisivos aprovechando un periodo de descanso que, lejos de la quietud, convirtió en una oportunidad para afianzar su faceta musical.

 Fotos: Instagram | @milagrofloresoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
2 de 12

Su viaje reciente a España abrió un nuevo capítulo en medio de su aún breve trayectoria artística.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
3 de 12

Desde Barcelona retomó contacto con los integrantes de Música pal' Barrio, con quienes avanza el videoclip de la canción "Raspa pary", su segunda colaboración con el grupo después de "Quema", cuyo estreno está previsto para las próximas semanas.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
4 de 12

Durante estas sesiones surgió un momento que encendió la conversación digital. En plena madrugada, dentro de un estudio barcelonés, Flores anunció que trabaja en una cuarta canción, esta vez, junto a Pilo Tejeda.

Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
5 de 12

"Es algo nuevo que se viene. Qué emoción poder colaborar con el gran maestro Pilo Tejeda y agradecer a los chicos de Música pal' Barrio que están por acá colaborándome", comenzó diciendo a través de una historia de Instagram.

 Fotos: Instagram | @milagrofloresoficial y @pilotejedaoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
6 de 12

"Son las 12:28 de la mañana, venimos del evento y pues seguimos en el estudio dándolo todo. Vamos pues, la vamos a romper. Miliflow pa' que se eduquen", cerró su mensaje.

 Foto: Instagram | @pilotejedaoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
7 de 12

A esa publicación añadió la frase: "Seguimos trabajando" y se le escucha interpretar "Fiesta", de Banda Blanca.

 Foto: Instagram | @pilotejedaoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
8 de 12

El entusiasmo continuó en otro clip en el que aparece bailando con naturalidad mientras la misma melodía suena de fondo.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
9 de 12

Su público reaccionó de inmediato ante la posibilidad de ver a las figuras hondureñas unidas en un mismo proyecto.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
10 de 12

La capitalina continúa consolidando una presencia creciente en el ámbito musical, aunque su trayectoria inicial se ha dado, principalmente, en los espacios de entretenimiento televisivo.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
11 de 12

Su exposición mediática ha facilitado el tránsito hacia la música, un proceso que suele enfrentar retos significativos entre quienes deciden alternar formatos y públicos.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción
12 de 12

En medio de las críticas, Flores reafirma su lugar dentro del panorama musical hondureño.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
Cargar más fotos