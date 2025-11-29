¿Junto a Pilo Tejeda? Milagro Flores afina detalles de su próxima canción

La presentadora hondureña Milagro Flores está fuera de los estudios televisivos aprovechando un periodo de descanso que, lejos de la quietud, convirtió en una oportunidad para afianzar su faceta musical.
Su viaje reciente a España abrió un nuevo capítulo en medio de su aún breve trayectoria artística.
Desde Barcelona retomó contacto con los integrantes de Música pal' Barrio, con quienes avanza el videoclip de la canción "Raspa pary", su segunda colaboración con el grupo después de "Quema", cuyo estreno está previsto para las próximas semanas.
Durante estas sesiones surgió un momento que encendió la conversación digital. En plena madrugada, dentro de un estudio barcelonés, Flores anunció que trabaja en una cuarta canción, esta vez, junto a Pilo Tejeda.
"Es algo nuevo que se viene. Qué emoción poder colaborar con el gran maestro Pilo Tejeda y agradecer a los chicos de Música pal' Barrio que están por acá colaborándome", comenzó diciendo a través de una historia de Instagram.
"Son las 12:28 de la mañana, venimos del evento y pues seguimos en el estudio dándolo todo. Vamos pues, la vamos a romper. Miliflow pa' que se eduquen", cerró su mensaje.
A esa publicación añadió la frase: "Seguimos trabajando" y se le escucha interpretar "Fiesta", de Banda Blanca.
El entusiasmo continuó en otro clip en el que aparece bailando con naturalidad mientras la misma melodía suena de fondo.
Su público reaccionó de inmediato ante la posibilidad de ver a las figuras hondureñas unidas en un mismo proyecto.
La capitalina continúa consolidando una presencia creciente en el ámbito musical, aunque su trayectoria inicial se ha dado, principalmente, en los espacios de entretenimiento televisivo.
Su exposición mediática ha facilitado el tránsito hacia la música, un proceso que suele enfrentar retos significativos entre quienes deciden alternar formatos y públicos.
En medio de las críticas, Flores reafirma su lugar dentro del panorama musical hondureño.