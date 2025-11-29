Sheynnis Palacios responde a comparaciones de Raúl Rocha con Fátima Bosch

La tabasqueña empezó el concurso con un episodio que se hizo viral en redes a principios de noviembre, cuando exigió respeto y se negó a quedarse callada durante una discusión con el jefe del comité organizador del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrinsil, en un incidente que fue transmitido en directo y que desencadenó numerosas muestras de solidaridad con la joven.