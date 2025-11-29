Sheynnis Palacios responde a comparaciones de Raúl Rocha con Fátima Bosch

La conversación pública en torno al certamen internacional ha vuelto a agitarse después de que un mensaje compartido por Sheynnis Palacios generara una oleada de interpretaciones.
La reina nicaragüense difundió un video mientras entrenaba y acompañó las imágenes con una supuesta respuesta a las comparaciones de Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, con Fátima Bosch, actual embajadora de la belleza mundial.
"Una reina no es medida por sus números de seguidores, sino por la grandeza de su corazón y el impacto que deja en el mundo entero", escribió Palacios. Ese enunciado, breve y contundente, despertó la atención de los seguidores del concurso, ¿la razón?
El contenido fue asociado de inmediato a las recientes palabras del empresario mexicano quien comentó sobre el crecimiento acelerado de la audiencia digital de la actual Miss Universe 2025 al subrayar que la mexicana alcanzó cerca de tres millones de seguidores en Instagram en tan solo una semana.
Rocha comparó estas cifras con las de Palacios, quien suma alrededor de 2.2 millones desde que obtuvo el título en 2023.
En su valoración afirmó "Fátima en una semana ya lleva más de tres millones de seguidores" y acto seguido agregó que, pese al impacto que tuvo la coronación nicaragüense, la diferencia numérica persiste. "¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falta?", cuestionó.
El ascenso de Bosch ha estado rodeado de un ambiente convulso. Su victoria en Tailandia se produjo en medio de acusaciones de fraude y de un episodio con Nawat Itsaragrisil que recorrió el certamen.
A pesar de la tensión generada, ambos empresarios posaron juntos días después y aseguraron haber resuelto sus diferencias tras una reunión privada en Bangkok, sin detallar el estado de las acciones legales que habían sido anunciadas en plena confrontación.
La mexicana Fátima Bosch ganó, el pasado 21 de noviembre el título de Miss Universo en Tailandia tras una edición marcada por varias polémicas, entre ellas una que involucró a la propia ganadora, ahora objeto de acusaciones de un supuesto fraude en su elección.
Bosch, de 25 años, se dijo muy emocionada por su triunfo y mostró interés en trabajar durante su año de reinado para impulsar la igualdad de género en su país e inspirar a jóvenes de otras partes del mundo.
"Sé que esta corona representa no solamente el título de una mujer bella, sino que también es para poder hacer algo con ella", dijo.
La tabasqueña empezó el concurso con un episodio que se hizo viral en redes a principios de noviembre, cuando exigió respeto y se negó a quedarse callada durante una discusión con el jefe del comité organizador del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrinsil, en un incidente que fue transmitido en directo y que desencadenó numerosas muestras de solidaridad con la joven.