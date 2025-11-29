Vadhir Derbez sobre el luto de Aislinn: "le va a tomar mucho tiempo poder estar bien"

El reciente fallecimiento de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, provocó días de fuerte presión emocional para la intérprete, cuyo proceso de duelo se ha convertido en tema de conversación pública.
La atención mediática se intensificó tras las primeras declaraciones de su hermano Vadhir, quien compartió cómo vive ella este periodo.
La muerte ocurrió de manera inesperada, lo que dejó a Aislinn reacomodando su rutina y enfrentando un duelo abrupto.
Al ser consultado por reporteros, Vadhir explicó que su hermana muestra momentos de calma pese a la sacudida que implica una pérdida así. Añadió una reflexión que dio cuenta de la magnitud del proceso que enfrenta.
“¿Cómo estaríamos todos nosotros si nos pasara esto? Siento que a todos cada que vivimos una perdida es una montaña rusa de mil emociones y que le va a tomar mucho tiempo poder estar bien”, dijo.
Las conversaciones no se limitaron al estado anímico de la actriz.
Horas después del fallecimiento surgieron críticas hacia Vadhir y hacia Eugenio Derbez por no haber realizado publicaciones públicas dirigidas a Aislinn.
El actor aclaró que la noticia sorprendió a cada uno en plena actividad profesional y que las circunstancias no siempre permiten reaccionar con inmediatez.
“A mi papá le tocó estar en los International Emmy que felicidades a él, qué fregón... y uno nunca escoge el tiempo en el que le suceden estas cosas, nos agarran en momentos donde la vida está pasando y no podemos frenar absolutamente todo y tenemos que ver cómo resolvemos y cómo llevamos las cosas para estar apoyándonos como familia”, comentó.
Vadhir insistió en que el apoyo hacia Aislinn no depende de demostraciones en redes sociales y que la cercanía entre ellos existe fuera de cualquier escaparate digital.
“La comunicación que damos en redes y lo que esperamos de la gente, no necesariamente tenemos que ver algo para saber que está sucediendo y tenemos la suerte de tener una familia que estamos al pendiente los unos a los otros, nos apoyamos al cien, tenemos toda la fuerza, el amor y la contención para estar ahí para nosotros en este tipo de situaciones. Agradezco que sé que si en algún momento esto me pasa a mí, todos van a estar ahí para mí”.
También mencionó que su mamá comprende el momento que atraviesa Aislinn, pese a que la relación con Gabriela Michel no era cercana, aunque sí coincidieron en algunas ocasiones que generaron un vínculo respetuoso y empático. “Digamos que entre las mamás tampoco es que se van a echar un cafecito, pero creo que existe la empatía y cariño hacia la otra persona para entender que necesita apoyo y no necesito estar todas las semanas con Gabriela para sentir lo mismo que está sintiendo mi hermana. La amo y la queremos mucho”.