Vadhir Derbez sobre el luto de Aislinn: "le va a tomar mucho tiempo poder estar bien"

Vadhir Derbez describe el estado emocional de Aislinn tras la muerte de su madre, Gabriela Michel, y responde a las críticas sobre la familia. Esto fue lo que dijo

  • 29 de noviembre de 2025 a las 10:10
1 de 12

El reciente fallecimiento de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, provocó días de fuerte presión emocional para la intérprete, cuyo proceso de duelo se ha convertido en tema de conversación pública.

 Foto: Cortesía redes sociales
2 de 12

La atención mediática se intensificó tras las primeras declaraciones de su hermano Vadhir, quien compartió cómo vive ella este periodo.

 Foto: Cortesía redes sociales
3 de 12

La muerte ocurrió de manera inesperada, lo que dejó a Aislinn reacomodando su rutina y enfrentando un duelo abrupto.

 Foto: Instagram | @aislinnderbez
4 de 12

Al ser consultado por reporteros, Vadhir explicó que su hermana muestra momentos de calma pese a la sacudida que implica una pérdida así. Añadió una reflexión que dio cuenta de la magnitud del proceso que enfrenta.

 Foto: Instagram | @aislinnderbez
5 de 12

“¿Cómo estaríamos todos nosotros si nos pasara esto? Siento que a todos cada que vivimos una perdida es una montaña rusa de mil emociones y que le va a tomar mucho tiempo poder estar bien”, dijo.

 Foto: Cortesía redes sociales
6 de 12

Las conversaciones no se limitaron al estado anímico de la actriz.

 Foto: Instagram | @aislinnderbez
7 de 12

Horas después del fallecimiento surgieron críticas hacia Vadhir y hacia Eugenio Derbez por no haber realizado publicaciones públicas dirigidas a Aislinn.

 Foto: Instagram | @vadhird
8 de 12

El actor aclaró que la noticia sorprendió a cada uno en plena actividad profesional y que las circunstancias no siempre permiten reaccionar con inmediatez.

 Foto: Instagram | @aislinnderbez
9 de 12

“A mi papá le tocó estar en los International Emmy que felicidades a él, qué fregón... y uno nunca escoge el tiempo en el que le suceden estas cosas, nos agarran en momentos donde la vida está pasando y no podemos frenar absolutamente todo y tenemos que ver cómo resolvemos y cómo llevamos las cosas para estar apoyándonos como familia”, comentó.

 Foto: Cortesía redes sociales
10 de 12

Vadhir insistió en que el apoyo hacia Aislinn no depende de demostraciones en redes sociales y que la cercanía entre ellos existe fuera de cualquier escaparate digital.

 Foto: Cortesía redes sociales
11 de 12

“La comunicación que damos en redes y lo que esperamos de la gente, no necesariamente tenemos que ver algo para saber que está sucediendo y tenemos la suerte de tener una familia que estamos al pendiente los unos a los otros, nos apoyamos al cien, tenemos toda la fuerza, el amor y la contención para estar ahí para nosotros en este tipo de situaciones. Agradezco que sé que si en algún momento esto me pasa a mí, todos van a estar ahí para mí”.

 Foto: Instagram | @aislinnderbez
12 de 12

También mencionó que su mamá comprende el momento que atraviesa Aislinn, pese a que la relación con Gabriela Michel no era cercana, aunque sí coincidieron en algunas ocasiones que generaron un vínculo respetuoso y empático. “Digamos que entre las mamás tampoco es que se van a echar un cafecito, pero creo que existe la empatía y cariño hacia la otra persona para entender que necesita apoyo y no necesito estar todas las semanas con Gabriela para sentir lo mismo que está sintiendo mi hermana. La amo y la queremos mucho”.

 Foto: Instagram | @aislinnderbez
