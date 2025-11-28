Camila Sodi asegura que convenció a Michael Jackson de ir a fiesta: "Ni Martha Higareda se atrevió"

Camila Sodi, sobrina de la cantante Thalía, ha compartido una anécdota sobre un supuesto encuentro con Michael Jackson que ha generado debate en redes sociales.
Durante una entrevista con el presentador Yordi Rosado, la actriz relató que logró convencer al fallecido artista de asistir a una reunión familiar en Nueva York.
Según el testimonio de Sodi, el episodio ocurrió durante una fiesta en la ciudad estadounidense, cuando Jackson se habría refugiado en una habitación negándose a participar en el evento.
"No quería salir Michael de su cuarto, estábamos en una fiesta, estaba en un cuarto encerrado en Nueva York y me mandaron a mí a que por favor sacara de ahí al muchacho", explicó la actriz durante la entrevista.
Sodi indicó que su familia la designó como intermediaria para lograr que el intérprete de "Thriller" se uniera a los asistentes. La actriz describió que tocó la puerta de la habitación y preguntó: "Hola Michael, ¿no quieres salir?".
La ex pareja de Diego Luna añadió que había conocido a Jackson horas antes, durante la misma jornada. "Lo conocí ese mismo día abajo, pero había llegado como muy espantado, con mucho... como que se tapaba la cara, la boca", señaló.
Según su versión, consiguió que el músico abandonara la habitación diciéndole: "Vente, estamos todos abajo". Sodi aseguró que el encuentro no le provocó nerviosismo: "No me causó nada, yo creo que por eso me mandaron a mí".
Cuando el entrevistador le preguntó sobre el contenido de la conversación mantenida con Jackson, la también cantante y escritora respondió: "No me acuerdo qué dijo, qué horror".