Médico detecta baja actividad cerebral en Kim Kardashian: "Eso no puede ser"

Kim Kardashian ha compartido públicamente los resultados de su más reciente escáner cerebral, que reveló áreas de baja actividad neurológica.
En su visita al especialista, especialista que previamente había examinado a sus hermanas Khloé Kardashian y Kendall Jenner en 2022, la empresaria recibió un diagnóstico que la tomó por sorpresa.
"La parte frontal de su cerebro tiene menos actividad de la que debería", explicó el médico durante la consulta, señalando ciertas áreas del escáner que mostraban lo que describió como "agujeros", indicadores de actividad reducida.
Su médico relacionó estos hallazgos con las dificultades que Kardashian podría enfrentar para gestionar el estrés: "Con sus lóbulos frontales funcionando como lo hacen ahora, sería más difícil manejar el estrés, y eso no es favorable para usted, especialmente mientras estudia y se prepara para presentar el examen".
La respuesta inicial de la empresaria de 44 años fue de rechazo ante el diagnóstico. "Eso simplemente no puede ser. No lo acepto", manifestó durante la grabación del episodio.
Posteriormente, Kardashian reconoció la necesidad de establecer un plan de acción: "Tengo que elaborar un plan para resolver esto porque tengo asuntos que atender este verano".
El especialista vinculó los resultados del escáner con el estrés crónico derivado de su preparación para el examen de la Orden de Abogados de California, una meta académica que Kardashian ha perseguido en los últimos años.
Este diagnóstico se produce meses después de que Kardashian revelara en octubre que los médicos habían detectado un aneurisma cerebral durante una resonancia magnética.