"Quiero morir en mi cama": comediante Luis de Alba se prepara para la muerte a los 80 años

Luis de Alba, a sus 80 años, habla sin reservas sobre la muerte. El actor mexicano, reconocido por personajes como "El Pirrurris" y "Juan Camaney", asegura haber alcanzado una postura serena ante el final de la vida y confirma que ya formalizó su testamento.
"Cuando llegue será como Dios quiera y yo lo tengo que aceptar", declaró De Alba. El intérprete explicó que prefiere concentrarse en el presente y en su trabajo, aquello que más disfruta hacer.
A diferencia de otros actores que desean morir en escena, De Alba tiene otra preferencia: "Yo quiero morir en mi cama, como Dios quiera hombre".
El veterano del cine de ficheras confirmó que su familia está preparada para ese momento: "Mis hijas y mi mujer están preparados para eso y financieramente también estamos preparados".
Sobre su legado, el actor fue claro: la educación constituye la herencia principal que desea dejar a sus hijos.
El intérprete continúa activo profesionalmente después de ocho décadas de vida, manteniendo su presencia en el teatro y otros medios.
De Alba ya elaboró su testamento para evitar problemas legales o económicos a sus herederos.
Sus declaraciones reflejan una aceptación natural del ciclo vital, contrastando con el tabú cultural que rodea el tema de la muerte.