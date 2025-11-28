  1. Inicio
"Quiero morir en mi cama": comediante Luis de Alba se prepara para la muerte a los 80 años

El actor del cine de ficheras revela que ya hizo su testamento y tiene todo preparado para su familia

  • 28 de noviembre de 2025 a las 15:22
1 de 8

Luis de Alba, a sus 80 años, habla sin reservas sobre la muerte. El actor mexicano, reconocido por personajes como "El Pirrurris" y "Juan Camaney", asegura haber alcanzado una postura serena ante el final de la vida y confirma que ya formalizó su testamento.

 Foto: Instagram
2 de 8

"Cuando llegue será como Dios quiera y yo lo tengo que aceptar", declaró De Alba. El intérprete explicó que prefiere concentrarse en el presente y en su trabajo, aquello que más disfruta hacer.

 Foto: Instagram
3 de 8

A diferencia de otros actores que desean morir en escena, De Alba tiene otra preferencia: "Yo quiero morir en mi cama, como Dios quiera hombre".

 Foto: Instagram
4 de 8

El veterano del cine de ficheras confirmó que su familia está preparada para ese momento: "Mis hijas y mi mujer están preparados para eso y financieramente también estamos preparados".

 Foto: Instagram
5 de 8

Sobre su legado, el actor fue claro: la educación constituye la herencia principal que desea dejar a sus hijos.

 Foto: Instagram
6 de 8

El intérprete continúa activo profesionalmente después de ocho décadas de vida, manteniendo su presencia en el teatro y otros medios.

Foto: Instagram
7 de 8

De Alba ya elaboró su testamento para evitar problemas legales o económicos a sus herederos.

Foto: Instagram
8 de 8

Sus declaraciones reflejan una aceptación natural del ciclo vital, contrastando con el tabú cultural que rodea el tema de la muerte.

 Foto: Instagram
