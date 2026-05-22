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Carlos Eduardo Espina es nuevo accionista del Victoria y promete sacar adelante al club

Tras el descenso del club ceibeño, el influencer uruguayo mostró su interés en invertir en el conjunto jaibo, al cual busca guiar desde la Liga de Ascenso hacia la Primera División

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 14:37
Carlos Eduardo Espina es nuevo accionista del Victoria y promete sacar adelante al club

Carlos Eduardo Espina tiene un proyecto ambicioso como nuevo codueño del Victoria.

La Ceiba, Honduras.- El influencer uruguayo, Carlos Eduardo Espina, cumplió con su palabra y se ha convertido en nuevo accionista del Victoria de La Ceiba.

El creador de contenido llegó a un acuerdo con la directiva para invertir y ser codueño del club jaibo, que en este Clausura 2026 firmó un doloroso descenso a Segunda División.

Tras confirmarse la pérdida de categoría por parte de los ceibeños, Espina en sus redes sociales mostró su interés por comprar al club y finalmente obtuvo acciones en el cuadro blanquiazul.

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El histórico acuerdo llegó gracias a la intervención de una auténtica leyenda en La Ceiba, el también uruguayo Álvaro Izquierdo, quien fue un enlace importante para que el ambicioso proyecto del influencer se hiciera realidad.

Espina juntp a Álvaro Izquierdo, campeón con Victoria en 1995.

Espina juntp a Álvaro Izquierdo, campeón con Victoria en 1995.

Fuentes cercanas al influencer radicado en Texas, Estados Unidos, señalan que Espina busca potenciar la formación de talentos en las filas del Victoria e intentar replicar el proyecto del Independiente del Valle de Ecuador, equipo que ha sido parte importante en la construcción de la nueva selección ecuatoriana que ha clasificado a dos Mundiales consecutivos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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