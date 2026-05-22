Carlos Eduardo Espina es nuevo accionista del Victoria y promete sacar adelante al club

La Ceiba, Honduras.- El influencer uruguayo, Carlos Eduardo Espina, cumplió con su palabra y se ha convertido en nuevo accionista del Victoria de La Ceiba.

El creador de contenido llegó a un acuerdo con la directiva para invertir y ser codueño del club jaibo, que en este Clausura 2026 firmó un doloroso descenso a Segunda División.

Tras confirmarse la pérdida de categoría por parte de los ceibeños, Espina en sus redes sociales mostró su interés por comprar al club y finalmente obtuvo acciones en el cuadro blanquiazul.