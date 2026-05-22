Carlos Eduardo Espina es nuevo accionista del Victoria y promete sacar adelante al club

La Ceiba, Honduras.- El influencer uruguayo, Carlos Eduardo Espina, cumplió con su palabra y se ha convertido en nuevo accionista del Victoria de La Ceiba.
El creador de contenido llegó a un acuerdo con la directiva para invertir y ser codueño del club jaibo, que en este Clausura 2026 firmó un doloroso descenso a Segunda División.
Tras confirmarse la pérdida de categoría por parte de los ceibeños, Espina en sus redes sociales mostró su interés por comprar al club y finalmente obtuvo acciones en el cuadro blanquiazul.
El histórico acuerdo llegó gracias a la intervención de una auténtica leyenda en La Ceiba, el también uruguayo Álvaro Izquierdo, quien fue un enlace importante para que el ambicioso proyecto del influencer se hiciera realidad.
Fuentes cercanas al influencer radicado en Texas, Estados Unidos, señalan que Espina busca potenciar la formación de talentos en las filas del Victoria e intentar replicar el proyecto del Independiente del Valle de Ecuador, equipo que ha sido parte importante en la construcción de la nueva selección ecuatoriana que ha clasificado a dos Mundiales consecutivos.