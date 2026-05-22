Policía: agentes realizaron allanamiento ilegal en Corinto, "desconocemos quién dio la orden"

Tegucigalpa, Honduras.- El director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Wilmer Mayes, reveló este viernes que los cinco agentes asesinados durante un enfrentamiento registrado en Corinto, Omoa, estaban asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en Tegucigalpa. Entre ellos figuraba el jefe de Inteligencia de esa unidad, por lo que aún se desconoce bajo qué instrucciones se desplazaron hasta Omoa, Cortés y cuáles eran los alcances del operativo. Ante las dudas surgidas alrededor del procedimiento, la Secretaría de Seguridad anunció la suspensión temporal de altos mandos de la Dipampco mientras avanzan las investigaciones internas. Según Mayes, la medida busca garantizar una indagación exhaustiva, transparente y libre de interferencias.

De acuerdo con información preliminar, y un video que circula en redes sociales, los agentes habrían ingresado a una vivienda haciendo uso de la fuerza. Mayes explicó que no contaban con una orden judicial ni con el despliegue habitual para una operación de alto riesgo, por lo que las autoridades investigan si el procedimiento se ejecutó fuera del protocolo establecido. Las primeras versiones apuntan a que dentro de la residencia los policías habrían sido sorprendidos por un grupo de hombres fuertemente armados, que los superaban en número, lo que derivó en un enfrentamiento.

Imágenes del lugar, recopiladas tras el ataque, muestran rastros de sangre dentro del inmueble, lo que refuerza la hipótesis de que algunos agentes resultaron heridos en ese lugar.

Posteriormente, según las líneas preliminares de investigación, los policías tras ser sometidos y trasladados hacia otro sector, finalmente fueron asesinados. Horas después, sus cuerpos fueron encontrados abandonados a un costado de una calle en Omoa. Uno de ellos presentaba mutilaciones y múltiples impactos de bala.