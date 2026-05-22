Matan a alias “Catracho” y a su pareja tras disputa dentro de banda criminal en Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala.-El hondureño Rony Valdez, señalado por las autoridades como presunto líder de una estructura criminal vinculada al sicariato, fue asesinado junto a su esposa dentro de una vivienda en Huehuetenango, Guatemala. El crimen ocurrió luego de una supuesta discusión con otros integrantes de la organización delictiva. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional de Guatemala, la víctima se encontraba reunida con varios hombres cuando inició un conflicto relacionado con desacuerdos internos y presuntas cuentas pendientes. En medio de la confrontación, uno de los sospechosos abrió fuego contra el hondureño. Las autoridades identificaron a la esposa de Valdez como Heydi Yulissa Moreno Navarro, quien también murió durante el ataque armado dentro de la residencia.

Tras el hecho, la policía guatemalteca confirmó la captura de cuatro sospechosos, todos de nacionalidad guatemalteca. Los detenidos fueron identificados como José Carlos Azrudia Solórzano, alias “Chuy”; Set Castañeda Cabrera, alias “Chejo”; Wilber Escalante Velásquez, alias “Morenazo”; y Ervin Leonel Mendoza Gómez. Según la investigación preliminar, “José Carlos Azurdia, con un arma de fuego, le disparó en varias ocasiones” a Rony Valdez, conocido con el alias de “Catracho”, luego de sostener una fuerte discusión durante la reunión. Uno de los aspectos más impactantes del caso es que dentro de la vivienda permanecían tres menores de edad: una bebé y dos niños de 8 y 12 años. El informe policial detalla que el mayor de los menores decidió esconderse en el baño al escuchar la discusión.

El reporte oficial señala que “al escuchar los disparos, salió a ver lo que sucedía, encontrando a su madre Heydi Yulissa Moreno Navarro, sin vida tirada en la cocina”. Tras cometer el crimen, José Carlos Azrudia Solórzano huyó en una camioneta blindada Toyota Prado color gris, pero fue interceptado y capturado posteriormente por agentes policiales.