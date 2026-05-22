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Confirman dos civiles muertos junto a agentes de la Dipampco en Corinto

Con la muerte de estas dos personas, son un total de 7 personas fallecidas en este enfrentamiento registrado en el sector de Corinto, en Omoa

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 07:43
Confirman dos civiles muertos junto a agentes de la Dipampco en Corinto

La zona de Corinto permanece bajo intervención policial y militar tras la muerte de los agentes de la Dipampco.

 Foto: Grupo Opsa

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades policiales confirmaron la mañana de este viernes 22 de mayo que, junto a los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco), también murieron dos civiles, presuntamente miembros de la banda criminal que acribilló a los funcionarios policiales. Esto eleva a 7 el número de fallecidos en este hecho violento.

De acuerdo con la información detallada por el comisionado de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, estos dos civiles ya estaban siendo velados en Omoa, Cortés, cuando se dieron cuenta de que presuntamente fueron partícipes de la muerte de los agentes.

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Los fallecidos fueron identificados como Oseas Eduardo Rivera Sabillón (17) y Frelin Naun Ventura Rivera (27), ambos originarios de Omoa, detalló Mayes.

Arriba, Óscar Rivera; abajo, Frelin Ventura, ambos civiles fallecidos en enfrentamiento en Omoa.

Arriba, Óscar Rivera; abajo, Frelin Ventura, ambos civiles fallecidos en enfrentamiento en Omoa.

"Se dio con la información de que dos personas en el sector de Omoa, Cortés, estaban recibiendo velatorio y, al momento en que la Policía se dio cuenta, se apersonaron al lugar", contó el comisionado Mayes en HCH.

Luego de confirmar el hecho, los agentes "trasladaron estos cuerpos hacia Medicina Forense de la ciudad de San Pedro Sula para poder llevar a cabo las investigaciones precisas y esclarecer este hecho en donde perdieron la vida nuestros cinco policías fallecidos".

Tras varias horas, los cuerpos de estas personas fueron regresados a sus familiares.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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