Confirman dos civiles muertos junto a agentes de la Dipampco en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades policiales confirmaron la mañana de este viernes 22 de mayo que, junto a los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco), también murieron dos civiles, presuntamente miembros de la banda criminal que acribilló a los funcionarios policiales. Esto eleva a 7 el número de fallecidos en este hecho violento.

De acuerdo con la información detallada por el comisionado de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, estos dos civiles ya estaban siendo velados en Omoa, Cortés, cuando se dieron cuenta de que presuntamente fueron partícipes de la muerte de los agentes.