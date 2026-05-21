"Pospuse la quimioterapia pero no funcionó": La carta de Kylie Minogue al hijo que no pudo tener

Melbourne, Australia.- Hay palabras que no están pensadas para ser leídas en voz alta, Kylie Minogue las escribió hace dos décadas, en uno de los momentos más frágiles de su vida, y las guardó. En su nuevo documental de Netflix, titulado simplemente "Kylie" y estrenado el 20 de mayo de 2026, la cantante australiana se sentó frente a una cámara y las leyó por primera vez ante el mundo, con la voz entrecortada y los ojos húmedos. La artista de 57 años escribió esa carta durante su tratamiento de fertilidad, dirigida al hijo que soñaba tener y que finalmente nunca llegó. Detrás de ese texto hay una historia que ella misma resumió con una honestidad descarnada. "Pospuse la quimioterapia incluso para intentarlo. Me hice varios tratamientos de fecundación in vitro, pero no funcionó. Hubiera sido casi un milagro". Minogue fue diagnosticada con cáncer de mama en 2005, cuando tenía 36 años, y debió cancelar las fechas restantes de su gira Showgirl —incluyendo su actuación estelar en el festival de Glastonbury— para iniciar un tratamiento que incluyó quimioterapia y radioterapia en Melbourne.

Era el punto más alto de su carrera internacional, y también el momento en que su vida personal tomaba un giro que ningún escenario podía preparar. En el documental, Minogue confesó que siempre quiso tener hijos y que el diagnóstico la obligó a tomar decisiones difíciles. "Tenía 36 años cuando me diagnosticaron, así que ya era un momento en el que piensas si vas a tener hijos", contó la cantante. Con ese peso encima, eligió posponer la quimio para intentar un embarazo mediante fertilización in vitro. Fue una apuesta que le costó semanas de angustia médica y que, al final, no prosperó. La carta que leyó en el documental es un poema sin rima, escrito desde la esperanza y desde el miedo. "Niño distante, mi flor, ¿estás soplando en la brisa? ¿Puedes sentirme mientras doy vida dentro de ti? Envuelto en una manta de esperanza, dormido en una cama de sueños, mi paso hacia la eternidad no es lo que pudo haber sido, o tal vez no lo sea en absoluto, porque quién sabe hacia dónde soplará el viento". Años después, Minogue encontró una manera de convivir con esa ausencia. "Uno no puede evitar preguntarse cómo habría sido. Soy muy cercana a mi familia y simplemente ese no fue mi camino, así que de eso estaba escribiendo", señaló. "Incluso si no llegaste a existir, estás en algún lugar. Todos nos convertimos en algo, aunque sea ceniza, y luego nos convertimos en otra cosa. Así que estaba siendo optimista y realista al mismo tiempo", continuó. El documental, que abarca tres episodios, fue dirigido por Michael Harte —quien también trabajó en el documental sobre David Beckham— y repasa la trayectoria de Minogue desde sus inicios en la telenovela australiana Neighbours hasta su consagración como una de las grandes figuras del pop mundial. Pero ninguna secuencia de conciertos multitudinarios ni de portadas de revistas logra el impacto emocional de esa mujer leyendo, en voz baja, una carta que guardó durante veinte años.

Dannii Minogue, hermana de Kylie, también apareció en el documental y habló sobre el dolor que enfrentó la artista tras no poder convertirse en madre. "Ella es increíble con los niños. Naturalmente increíble. Es maravillosa con sus sobrinos", afirmó Dannii. "Yo nunca me vi siendo madre y ella siempre sí".

Más allá de la enfermedad