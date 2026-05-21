La ENEE debe revisar contratos de plantas generadoras a base de diésel

Tegucigalpa, Honduras.- El lunes 25 de mayo se vence el plazo de ofertas para la adquisición de 520,000 galones de diésel para una planta térmica en arrendamiento.

La convocatoria fue hecha desde el 17 de mayo pasado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del procedimiento de compra por cotizaciones con la venia del gerente general de la estatal, Guillermo Peña Panting.

Bajo la publicación CM-ENEE-DIESEL-GTA-UTCD-001-V-2026, las empresas podrán presentar sus ofertas para la compra que realizará el organismo autónomo que permita el funcionamiento de la planta térmica Santa Marta ubicada en La Lima, Cortés.

Analistas en materia energética consultados por EL HERALDO coincidieron que la nueva autoridad de la ENEE debe de someter a revisión estos contratos de arrendamiento al generar energía a base de diésel, siendo el combustible más caro para este propósito.

La referida planta fue construida durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro a un costo de más de 344 millones de lempiras y para aportar 20 megavatios (MV).