La ENEE debe revisar contratos de plantas generadoras a base de diésel

Tegucigalpa, Honduras.- El lunes 25 de mayo se vence el plazo de ofertas para la adquisición de 520,000 galones de diésel para una planta térmica en arrendamiento.
La convocatoria fue hecha desde el 17 de mayo pasado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del procedimiento de compra por cotizaciones con la venia del gerente general de la estatal, Guillermo Peña Panting.
Bajo la publicación CM-ENEE-DIESEL-GTA-UTCD-001-V-2026, las empresas podrán presentar sus ofertas para la compra que realizará el organismo autónomo que permita el funcionamiento de la planta térmica Santa Marta ubicada en La Lima, Cortés.
Analistas en materia energética consultados por EL HERALDO coincidieron que la nueva autoridad de la ENEE debe de someter a revisión estos contratos de arrendamiento al generar energía a base de diésel, siendo el combustible más caro para este propósito.
La referida planta fue construida durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro a un costo de más de 344 millones de lempiras y para aportar 20 megavatios (MV).
Mala cara
"Estos son los contratos que le dan una mala cara a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica porque se arrienda la capacidad, pero la estatal es la responsable de buscar el combustible para estas plantas; estos son los contratos que el nuevo gerente debe de tomar a bien revisar y ver si están en el mejor interés de la empresa mantenerlos que se paga por el derecho de uso", manifestó a EL HERALDO el ingeniero eléctrico y expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi.
Sostuvo que "afortunadamente el diésel está bajando de precio y todo el proceso de importación sin ningún tipo de arancel porque es el mismo Estado tiene su trámite administrativo, pero aún con esto la generación de energía eléctrica con diésel es lo más caro que existe".
Este tipo de compras efectuadas por la ENEE es la consecuencia directa de no haber llevado a cabo la licitación pública por 450 megas desde el 2019 que por decisiones políticas, indicó el exgerente de la estatal eléctrica, Salomón Ordóñez a este rotativo.
Afirmó que "por esa razón hoy tenemos casi 300 megavatios de motores utilizando diésel que, en función del alza de los precios internacionales de combustible por la guerra en Oriente Medio se vuelve aun más caro".
De los 829,900 barriles de petróleo importados a febrero de 2026 para la generación eléctrica, 24,400 barriles fueron de diésel, apenas el 2.9%, según datos del Banco Central de Honduras (BCH).