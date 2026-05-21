¿Cuánto fue el promedio de desembolsos externos a Honduras desde 2022?

Tegucigalpa, Honduras.- Un promedio de 780.4 millones de dólares anuales sumaron los desembolsos externos que recibió Honduras entre el 2022 hasta el primer trimestre de 2026.

Así lo destaca un reciente informe elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH) al que tuvo acceso EL HERALDO en el que se precisa que en el 2024 se percibieron fondos por 1,348.4 millones de dólares, de los que $1,020 millones fueron para apoyo presupuestario.

"Lo recibido a marzo de 2026 ascendió a 156.3 millones de dólares distribuido de la siguiente manera: apoyo presupuestario $145.3 millones financiado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF) para impulsar el primer financiamiento para políticas de desarrollo sobre transparencia y sostenibilidad fiscal y climática", se subraya en el reporte.

Añade que "el financiamiento para la ejecución de proyectos y programas se concentró en apoyo al sector energía con 4.4 millones de dólares canalizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) al proyecto de fortalecimiento del complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo".

Al multisector fueron dirigidos $4 millones, mientras que educación captó $1.8 millones y 800,000 dólares en el caso del sector agropecuario, respectivamente.