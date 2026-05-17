Deuda externa pública sumó $10,761.8 millones al primer trimestre 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre de marzo pasado que representa el primer trimestre de 2026, la deuda externa del sector público sumó el saldo de 10,761.8 millones de dólares.

Así lo informó el Banco Central de Honduras (BCH) a través de un reporte al que tuvo acceso EL HERALDO, donde se precisa que la variación fue de 0.2% equivalente a $25.4 millones respecto a diciembre de 2025.

"Este comportamiento fue explicado por una entrada neta de recursos por $52.4 millones -derivado de mayores desembolsos por $157.8 millones frente a los pagos de capital de $105.4 millones-, efecto que fue parcialmente contrarrestado por una variación cambiaria, que redujo el saldo en $27.0 millones", se detalla en el documento.

El 87.9% del monto de la referida deuda, es decir 9,377.9 millones de dólares recae en el gobierno, mientras que al BCH le corresponde 1,272.6 millones de dólares, el 11.8%, y 1.1% son compromisos adquiridos por otros sectores como las empresas públicas no financieras.

Los organismos multilaterales son los principales acreedores con el 69.9% ($7,527.8 millones) seguido del 20.9% o 2,253.9 millones de dólares proveniente de acreedores comerciales y las instituciones bilaterales que han otorgado 980.1 millones de dólares que implica el 9.2% restante.

El Banco Central destaca que "al analizar la deuda según tipo de tasa de contratación al cierre de marzo de 2026 se observa que un 56.4% fue convenido a tasa fija y el restante 43.6% a tasa variable, no obstante, esta estructura difiere al comparar con lo observado al finalizar 2010, cuando la deuda contratada a tasa fija representaba 78.1% y la variable 21.9%".