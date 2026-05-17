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La intermediación financiera creció 12.4% a marzo de 2026 en Honduras

El proceso también aportó 3.7 puntos porcentuales al resultado global del Índice Mensual de Actividad Económica del primer trimestre de este año

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 12:57
La intermediación financiera creció 12.4% a marzo de 2026 en Honduras

La intermediación financiera, seguros y fondos de pensiones se ha convertido en la actividad económica que más aporta al IMAE de Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso en el que un grupo de instituciones reciben dinero por empresas, personas o industrias para luego brindarlos en calidad de préstamo a quienes buscan recursos económicos para actividades o la adquisición de bienes o servicios sigue en ascenso en el territorio hondureño.

Se trata de la intermediación financiera que a marzo de 2026 reflejó un crecimiento del 12.4% y contribuyó en 3.7 puntos porcentuales al resultado global del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), constató EL HERALDO de conformidad a una reciente publicación del Banco Central de Honduras (BCH).

Subraya que este comportamiento fue atribuido "al desempeño favorable relacionado con los ingresos de la intermediación financiera, lo cual se refleja positivamente en la evolución del margen financiero de los bancos comerciales".

"A lo anterior se sumó el crecimiento de los ingresos por comisiones que se incrementaron en 12.4% derivados al financiamiento otorgado y al uso de tarjetas de crédito", añade el informe.

Al primer trimestre de 2026 el IMAE, indicador que mide la actividad económica registró un incremento acumulado del 4% y 5% de variación interanual.

¿Cuánto invirtió la banca hondureña en educación financiera en el 2025?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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