La intermediación financiera creció 12.4% a marzo de 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso en el que un grupo de instituciones reciben dinero por empresas, personas o industrias para luego brindarlos en calidad de préstamo a quienes buscan recursos económicos para actividades o la adquisición de bienes o servicios sigue en ascenso en el territorio hondureño.

Se trata de la intermediación financiera que a marzo de 2026 reflejó un crecimiento del 12.4% y contribuyó en 3.7 puntos porcentuales al resultado global del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), constató EL HERALDO de conformidad a una reciente publicación del Banco Central de Honduras (BCH).

Subraya que este comportamiento fue atribuido "al desempeño favorable relacionado con los ingresos de la intermediación financiera, lo cual se refleja positivamente en la evolución del margen financiero de los bancos comerciales".

"A lo anterior se sumó el crecimiento de los ingresos por comisiones que se incrementaron en 12.4% derivados al financiamiento otorgado y al uso de tarjetas de crédito", añade el informe.

Al primer trimestre de 2026 el IMAE, indicador que mide la actividad económica registró un incremento acumulado del 4% y 5% de variación interanual.