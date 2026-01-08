Deuda pública sumó $2,047 millones de 2021 hasta tercer trimestre 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La deuda pública interna y externa en su conjunto ascendió a 17,727 millones de dólares hasta el tercer trimestre de 2025.

Al comparar el saldo de las obligaciones financieras de la administración central desde el 2021 que fueron por 15,679.20 millones de dólares hasta septiembre del año pasado reflejó un crecimiento de 2,047.8 millones de dólares equivalente a 54,323 millones de lempiras, revisó EL HERALDO de conformidad a cifras de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

En 45 meses del gobierno de Xiomara Castro la deuda pública ha ido incrementando, al totalizar 16,817.60 millones de dólares en el 2022, de los que $8,670.20 millones correspondieron a deuda externa y $8,147.40 millones de deuda interna.

Para el 2023 ambos tipos de deuda se mantuvieron arriba de los 8,000 dólares y sumaron al final de ese período los 16,667.82 millones de dólares.

Mientras que los compromisos externos ($9,304.20 millones) contraídos por la administración pública superaron a los internos ($8,069.90 millones) y alcanzaron los 17,374.10 millones de dólares.

Durante 2025 hubo un comportamiento similar en cuanto al total de la deuda pública, pero falta por contabilizarse los saldos de octubre a diciembre de 2025.

De acuerdo con proyecciones, la deuda pública llegaría a ser mayor a 18,500 millones de dólares al cierre del pasado año.

Solo a octubre de 2025 la deuda externa del sector público había contabilizado los 10,223.2 millones de dólares que implicó una variación de $17.1 millones en relación a diciembre de 2024, informó el Banco Central de Honduras (BCH).