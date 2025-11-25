En $58.9 millones se elevó el saldo de deuda externa de sector público

Tegucigalpa, Honduras.- El saldo de la deuda externa del sector público tuvo un incremento a septiembre pasado en específico de 58.9 millones de dólares.

Así lo precisa el Banco Central de Honduras (BCH ) en el informe correspondiente al noveno mes de 2025, donde se indica que estas obligaciones financieras que la administración de turno mantiene con entidades extranjeras ascendió los 10,265 millones de dólares a diferencia de los 10,206.1 millones de dólares que se registraron en diciembre del año anterior.

“Este comportamiento es explicado por una variación cambiaria que incrementó el saldo en $84.4 millones y contrarrestado por una amortización neta de $25.5 millones debido al mayor pago de capital realizado de $678.7 millones frente a los desembolsos recibidos por $653.2 millones”, subraya el reporte divulgado por la autoridad monetaria.

El gobierno es el principal deudor con el 90.6% o $9,302.4 millones, seguido por el BCH con $835.4 millones, el 8.1% y las empresas públicas no financieras el 1.1% o $110.6 millones.