Autoridades buscan a 13 sospechosos del asesinato de los agentes de la Dipampco en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades hondureñas activaron este viernes 22 de mayo una notificación azul de Interpol para localizar a los responsables del asesinato de cinco agentes policiales en Corinto, ocurrido durante un enfrentamiento armado registrado en la zona fronteriza con Guatemala. El caso forma parte de las investigaciones abiertas tras el violento hecho ocurrido el jueves, cuando miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron atacados mientras desarrollaban un operativo en el municipio de Omoa, Cortés, en el norte de Honduras.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, se trata de 13 personas involucradas en el hecho; los nombres de estas personas investigadas son:

Heber Noé Argueta Zavala

Cruz Antonio Sierra Argueta

Óscar Carlos Herrera Muñoz

Elin Naún Guerra

Jeffrey Joseph Guardado Herrera

René Giovanni Ventura Rivera

Elder Daniel Peraza Castañeda

Angie Paola Guevara Landaverde

Héctor Gustavo Martínez Pavón

Wilmer Onan Cortés Ramos

Rafael Leonardo Rodríguez Barrera

Edwin Elixcenover Euceda Barahona

Nahún Ramírez Ulloa.

Cabe mencionar que la mañana de este viernes 22 de mayo, el comisionado de la Policía Nacional, Wilber Mayes, confirmó la muerte de dos civiles, presuntamente miembros de esta banda criminal. Se trata de Óscar Eduardo Rivera Sabillón (17) y Frelin Naún Ventura Rivera (27), ambos originarios de Omoa, Cortés, quienes ya están siendo velados por sus familiares. De igual manera, hay otras dos personas que ya fueron localizadas en un hospital de Guatemala, donde reciben atención médica.

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