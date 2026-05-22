Autoridades buscan a 13 sospechosos del asesinato de los agentes de la Dipampco en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades hondureñas activaron este viernes 22 de mayo una notificación azul de Interpol para localizar a los responsables del asesinato de cinco agentes policiales en Corinto, ocurrido durante un enfrentamiento armado registrado en la zona fronteriza con Guatemala.
El caso forma parte de las investigaciones abiertas tras el violento hecho ocurrido el jueves, cuando miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron atacados mientras desarrollaban un operativo en el municipio de Omoa, Cortés, en el norte de Honduras.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades, se trata de 13 personas involucradas en el hecho; los nombres de estas personas investigadas son:
Heber Noé Argueta Zavala
Cruz Antonio Sierra Argueta
Óscar Carlos Herrera Muñoz
Elin Naún Guerra
Jeffrey Joseph Guardado Herrera
René Giovanni Ventura Rivera
Elder Daniel Peraza Castañeda
Angie Paola Guevara Landaverde
Héctor Gustavo Martínez Pavón
Wilmer Onan Cortés Ramos
Rafael Leonardo Rodríguez Barrera
Edwin Elixcenover Euceda Barahona
Nahún Ramírez Ulloa.
Cabe mencionar que la mañana de este viernes 22 de mayo, el comisionado de la Policía Nacional, Wilber Mayes, confirmó la muerte de dos civiles, presuntamente miembros de esta banda criminal.
Se trata de Óscar Eduardo Rivera Sabillón (17) y Frelin Naún Ventura Rivera (27), ambos originarios de Omoa, Cortés, quienes ya están siendo velados por sus familiares.
De igual manera, hay otras dos personas que ya fueron localizadas en un hospital de Guatemala, donde reciben atención médica.
Investigaciones
Las autoridades confirmaron la suspensión preventiva de la cúpula de la Dipampco para iniciar con las investigaciones del caso, luego de que el operativo fuera señalado como irregular por la misma institución policial.
Según las investigaciones preliminares, el enfrentamiento abrió cuestionamientos sobre la planificación y ejecución del operativo policial desarrollado en la zona fronteriza.
Ayer jueves, equipos de investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y unidades de inteligencia fueron desplazados hasta el sector para identificar a los participantes del ataque armado y esclarecer las circunstancias en las que murieron los agentes y civiles.
Las autoridades también señalaron que el modo de operar observado en el hecho violento apunta a estructuras criminales organizadas, debido al alto nivel de violencia utilizado durante el enfrentamiento.