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En una misma fosa entierran a tres hermanas víctimas de la masacre en Trujillo

En el cortejo fúnebre acompañado por una multitud de lugareños, entre ellos miembros de organizaciones campesinas, se exigió que los crímenes no queden impunes

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 10:02
En una misma fosa entierran a tres hermanas víctimas de la masacre en Trujillo

Con sus manos sobre uno de los féretros y todo el peso del dolor en su pecho, un familiares llora en la fosa donde son depositados los ataudes de las tres hermanas.

 Foto: Grupo Opsa.

Trujillo, Honduras.- En un ambiente de profundo dolor, consternación y exigencia de justicia, familiares, amigos y compañeros de lucha comunitaria dieron el último adiós a las hermanas Mirza Jackeline Rodríguez, Mirian Janeth Rodríguez y María Linda Rodríguez.

Los restos de las tres mujeres fueron sepultados en el cementerio de la comunidad de Rigores, en este municipio.

Las hermanas Rodríguez se encuentran entre las víctimas de la trágica masacre ocurrida la madrugada del pasado martes en la finca Paso Aguán, un suceso que ha dejado luto no solo en sus hogares, sino en todo el movimiento campesino de la región del Bajo Aguán.

Sepultan a las primeras 13 víctimas de masacre en finca de Rigores, Trujillo

El cortejo fúnebre estuvo acompañado por una multitud de lugareños y miembros de diversas organizaciones campesinas, quienes exigían que los crimenes no queden en la impunidad.

Las escenas de dolor eran desgarradoras mientras los féretros de las tres hermanas eran depositados en su última morada.

La masacre, que cobró la vida de un total de 19 personas (incluyendo a las tres hermanas), fue perpetrada por sujetos fuertemente armados que irrumpieron en la finca Paso Aguán durante la madrugada del pasado jueves.

Listado completo de los nombres de las 19 víctimas de la masacre en Rigores, Trujillo

El predio se encontraba ocupado por grupos campesinos de la zona en el marco de un prolongado conflicto agrario que afecta a la región.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han brindado un informe oficial definitivo sobre los autores materiales e intelectuales del múltiple crimen, aunque se presume que el ataque está vinculado directamente a las disputas por la tenencia de la tierra.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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