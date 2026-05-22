Alexy Vega no estará en la gran final: se revela lesión que sufre y tiempo que estará fuera

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón sufrió un golpe duro en la final de ida ante Motagua: Alexy Vega, considerado el jugador más talentoso del plantel, salió lesionado apenas minutos después de ingresar desde el banco en el Estadio Morazán. El cambio, que buscaba dar aire ofensivo al equipo verdolaga, terminó en preocupación cuando Vega se rompió y comenzó a quejarse de un dolor intenso.
Las primeras imágenes mostraron al futbolista pidiendo asistencia mientras el cuerpo médico del club evaluaba la molestia. A pesar de los intentos por inmovilizar la zona y darle tratamiento en el campo, Vega no pudo continuar y fue sustituido. La gravedad del gesto y la impotencia del jugador encendieron las alarmas del Marathón.
Al final del partido el zurdo tuvo que ser retirado del estadio en brazos para ser trasladado a un centro asistencial. Diario El Heraldo ha podido confirmar que, tras los primeros exámenes, la lesión de Alexy Vega es una rotura en el tendón de Aquiles.
Esta lesión obliga al jugadora que requiera intervención quirúrgica. Es la peor noticia para Marathón en un momento decisivo de la temporada, pues la recuperación de este tipo de lesión es larga y exige cuidados y rehabilitación profesional.
Con la necesidad de cirugía, Alexy Vega queda automáticamente descartado para la final de vuelta del Clausura 2026. La ausencia del futbolista representa una baja sensible para el esquema ofensivo de Pablo Lavallén por su valía dentro del campo.
Un caso reciente y comparable de la misma lesión es la que sufrió el delantero Hugo Ekitike, quien también sufrió una lesión similar que le impidió participar con Francia en el Mundial. Esa comparación ilustra el alcance que tiene una rotura del tendón de Aquiles en la carrera de un jugador.
El pronóstico médico para Vega indica un tiempo de recuperación que va entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución postoperatoria y del proceso de rehabilitación y que prácticamente lo deja fuera también del próximo torneo Apertura 2026.