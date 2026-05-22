Equipo de la Dipampco montó operativo ilegal para quitar dinero, drogas y oro a grupo criminal

Tegucigalpa, Honduras.- Los cinco miembros de la División Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) perecieron al realizar una operación ilegal, al allanar sin orden judicial y sin un fiscal presente una vivienda en Corinto, Omoa, Cortés, informaron fuentes vinculadas al mismo ente policial, así como a inteligencia militar. El hecho relacionado con un supuesto quite de droga, de unos 250 mil dólares y de un lote de joyas de oro, también pone en la línea de investigación a las siguientes autoridades de la Dipampco: jefe de operaciones comisario Corea Mendoza, al subdirector comisionado Manuel Servellón y al director comisionado Marlon Lagos. Una vez que el jueves -21 de mayo- por la mañana se conoció el fracaso de los cinco policías, a lo interno de la Dipampco, se vivió un clima muy tenso, tras el ingreso de oficiales de la Secretaría de Seguridad que llegaron con el fin de encontrar y conocer el expediente investigativo de la operación en Corinto.

Toda actuación policial se realiza siguiendo un procedimiento operativo que conlleva pasos, reglas y protocolos para que los hallazgos tengan validez ante un juez competente, la omisión de algunos aspectos en el proceso investigativo y de ejecución no solo ponen en riesgo la vida de los agentes, sino que también vuelve ilegal una operación.



Pasos de una operación policial

1.- Todo caso de investigación comienza con el recibimiento de una denuncia en la cual se detalla la comisión de un acto ilegal, descripciones físicas de los sospechosos, algunas evidencias como tipo de vehículos, placas que utilizan, el lugar donde está ocurriendo el hecho, posibles testigos, entre otros. 2.- Una vez recepcionada la denuncia esta es asignada a un grupo de investigadores que estudian el caso, inician un seguimiento, visitan el lugar, montan vigilancia, analizan si los denunciados pertenecen a determinada estructura criminal, si tienen capacidad de fuego, tipo de armas, si poseen bienes; y tras la recolección de datos y evidencias informan al fiscal del Ministerio Público. 3.- El fiscal estudia los avances de la investigación y determina si está completa o hay que fortalecerla. Él puede adoptar otras acciones como ampliar las indagaciones, un estudio de bienes, un peritaje o pedirle al juez una intervención telefónica, todo con el fin de recoger más pruebas. 4.- Una vez completada la investigación los equipos informan al jefe de operaciones, al subdirector y director de la unidad policial sobre los hallazgos encontrados; luego si hay consentimiento del mando superior, el fiscal y los investigadores preparan el operativo de captura o de allanamiento.