Rauw Alejandro se pronunció sobre polémica con Cazzu: "La considero una amiga"

California, Estados Unidos.- El cantante Rauw Alejandro rompió el silencio tras los ataques de la rapera argentina Cazzu por el tema "Rosita" y una frase que menciona a su expareja Christian Nodal.
La famosa cantante criticó la "camaradería" de los hombres y especialmente porque mencionaron en una parte de la canción: “La vo'a romper y la vo'a arreglar. Esto es política pa' yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.
Esto provocó el enojo de Cazzu, quien en un extenso texto aseguró que la verdadera víctima de toda la situación era su hija Inti, de dos años, por el abandono de su padre y lo que está atravesando.
"Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve", dijo en su texto.
Esto llevó al intérprete de "Party" a escribir un mensaje en sus redes sociales para aclarar la polémica, donde incluso afirmó que considera a Cazzu como amiga y en ningún momento habló mal de ella.
Asimismo, afirmó que el verso nunca lo escribió para faltarle el respeto a alguien, pero él entiende que cada quien lo puede interpretar a su manera.
Sostuvo que sabe lo que es estar en el ojo público y que hay días donde, como seres humanos, no quieren estar para nadie, por lo que aseguró que no seguirá alimentando la polémica
Finalizó diciendo que no existen peleas ni malas vibras y que solo hay trabajo, música y amor.
Texto íntegro de Rauw Alejandro sobre Rosita
"Con toda honestidad, para quien quiera leer: (numerados para que no se les quede nada)
1. En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre.
2. “Rosita” es una canción del álbum de TAINY, en colaboración con Jhayco y conmigo.
3. Sobre “la barra”... NO la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta.
4. Sé que estar en el ojo público expone demasiado, y a veces te mencionan en días en que uno no está para nada ni para nadie. Pues somos humanos. Me ha pasado, lo vivo y por eso lo entiendo. Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque a veces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa.
5. A los medios y a (algunos fandoms): No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año, se que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión. Paz y amor.