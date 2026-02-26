Rauw Alejandro se pronunció sobre polémica con Cazzu: "La considero una amiga"

California, Estados Unidos.- El cantante Rauw Alejandro rompió el silencio tras los ataques de la rapera argentina Cazzu por el tema "Rosita" y una frase que menciona a su expareja Christian Nodal. La famosa cantante criticó la "camaradería" de los hombres y especialmente porque mencionaron en una parte de la canción: “La vo'a romper y la vo'a arreglar. Esto es política pa' yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Esto provocó el enojo de Cazzu, quien en un extenso texto aseguró que la verdadera víctima de toda la situación era su hija Inti, de dos años, por el abandono de su padre y lo que está atravesando. "Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve", dijo en su texto.

Esto llevó al intérprete de "Party" a escribir un mensaje en sus redes sociales para aclarar la polémica, donde incluso afirmó que considera a Cazzu como amiga y en ningún momento habló mal de ella. Asimismo, afirmó que el verso nunca lo escribió para faltarle el respeto a alguien, pero él entiende que cada quien lo puede interpretar a su manera. Sostuvo que sabe lo que es estar en el ojo público y que hay días donde, como seres humanos, no quieren estar para nadie, por lo que aseguró que no seguirá alimentando la polémica Finalizó diciendo que no existen peleas ni malas vibras y que solo hay trabajo, música y amor.

Texto íntegro de Rauw Alejandro sobre Rosita