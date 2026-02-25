Cazzu arremete contra Rauw Alejandro, Jhayco y Nodal por la canción “Rosita”

El lanzamiento del tema "Rosita", una colaboración entre Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco, que además de marcar una reconciliación entre los artistas, provocó una nueva pelea en el género urbano y esta vez se involucró la cantante argentina Cazzu.
Y es que en uno de los versos del tema, que salió el pasado 19 de febrero, se hace referencia a Cristian Nodal y su repentina boda con Ángela Aguilar tras su reciente ruptura con Cazzu.
“La vo'a romper y la vo'a arreglar. Esto es política pa' yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice el fragmento canción.
Tres días después del estreno de la canción, en su cuenta de X, Cazzu escribió: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”. Los internautas asociaron su comentario al tema.
Además, algunos internautas notaron que la argentina dejó de seguir en redes sociales a Tainy, Jhayco y Rauw, con quien tenía una amistad más cercana.
Tras el mensaje de Cazzu, Rauw Alejandro compartió en X este mensaje: "Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo".
Incluso, el mismo Nodal compartió una fotografía junto a su esposa Ángela con ese fragmento de la canción, lo que provocó aún más el enojo de la cantante argentina.
Por lo que Cazzu compartió un extenso texto en Substack al que tituló: Tiradera. Y afirmó que ella no es una víctima, sino que la verdadera persona afectada al tocar estos temas es su hija de dos años.
El mesaje son sutiles señalamientos contra los intérpretes de "Rosita" y su "camaradería", además a su expareja Nodal, ya que afirmó que su reacción no es por la separación o el engaño. "Un hombre con alma enamorada no es el problema; el problema real se llama Crónica de un abandono".
De igual forma, la rapera aseguró que la verdadera víctima en estos conflictos es su hija Inti de dos años, quien le pregunta si no la abandonará. "Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve".
Nodal no tardó en reaccionar al descargo de Cazzu afirmando que se está haciendo un "dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, como Christian Nodal. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada”.
“No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”.
Nodal incluso afirmó que la maternidad es sagrada y que no debería utilizarse como "escudo" cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”.
El mexicano incluso dejó entrever que Cazzu utilizó los argumentos en su contra para promocionar su gira musical, además le pidió que mostrara una sola prueba de las acusaciones que ha hecho en su contra respecto a la manutención y supuestas restricciones que le ha hecho sobre su hija.