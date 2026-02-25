Cazzu arremete contra Rauw Alejandro, Jhayco y Nodal por la canción “Rosita”

Nodal no tardó en reaccionar al descargo de Cazzu afirmando que se está haciendo un "dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, como Christian Nodal. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada”.