Nodal ataca a Cazzu tras acusarlo de abandono: no se me permite ejercer mis derechos como padre

Ciudad de México, México.- Luego que Cazzu arremetiera contra Christian Nodal al señalarlo de abandonar a su hija Inti de dos años en un extenso texto tras que saliera el tema "Rosita", el cantante del regional mexicano acusó a la argentina de usar estos ataques en su contra para promover su gira.
A través de sus mensajes de difusión en Instagram, el intérprete de "Ya no somos ni seremos" le pidió a su expareja que difundiera los documentos y pruebas de todas las acusaciones que ella ha hecho en su contra.
Nodal, afirmó que actualmente está en el proceso de regularizar los días de convivencia y manutención de su hija a través de un juez en México. Asimismo, afirmó que Cazzu no le ha respondido a las peticiones para ver a la niña.
Afirmando que no entiende por qué en un principio lo acusó de no darle nada, y poco tiempo después se filtraron documentos que señalan que él le otorga 7 mil dólares al mes y que para Cazzu "no le parecía justo".
Al respecto, añadió: "No me pesa para nadie si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?
De igual forma, dijo que no puede "soportar el dolor" al enterarse de la forma tan "estúpida" en que su hija está creciendo.
Y es que anteriormente, el cantante acusó a Cazzu de utilizar un tema tan sagrado como la maternidad como "escudo" cuando las cosas no le gustan.
Sobre la acusación de abandonar a su hija, Nodal afirmó que su silencio y distancia no es abandono, sino que está esperando justicia en su caso.
Finalizó diciendo que espera que muy pronto se acabe la "telenovela".
Aquí el mensaje íntegro de Nodal a Cazzu
Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite.
En las mediaciones de Argentina se buscó el mejor arreglo para el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro de que nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo.
Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba.
Bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla, diciéndole que “teníamos el puto control sobre nuestra bebé y ella”. Que no demandaría acusando al “sistema patriarcal” en su país. Con eso fue suficiente para asegurar que ejerzo violencia vicaria. No existe un solo documento en el que me haya negado a los permisos de dichos viajes. Y si los hay, que se muestren.
Ante la falta de acuerdo, procedí legalmente desde mi país con la misma intención básica: que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y establezca una cifra de manutención clara. En ese proceso me encuentro.
Por ley, todo debe adjuntarse y argumentarse. Ahí van cifras, movimientos y registros que ya fueron filtrados. Cuando eso ocurrió, inmediatamente se sacó de contexto y se señaló que la demanda era por dinero. Los métodos de pago se hicieron tal cual como los solicitó: transferidos a una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo .¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?
Las pocas oportunidades reales que he tenido para una convivencia ni siquiera fueron respondidas.
Y discúlpenme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos.
Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono.
Es la única vía que me queda: esperar la justicia.
Me encantaría que se mostraran las pruebas de cada acusación que ha hecho.
Tantos métodos que existen pa promocionar una gira...
Ojalá pronto se acabe esta telenovela.