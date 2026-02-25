Nodal ataca a Cazzu tras acusarlo de abandono: no se me permite ejercer mis derechos como padre

Ciudad de México, México.- Luego que Cazzu arremetiera contra Christian Nodal al señalarlo de abandonar a su hija Inti de dos años en un extenso texto tras que saliera el tema "Rosita", el cantante del regional mexicano acusó a la argentina de usar estos ataques en su contra para promover su gira. A través de sus mensajes de difusión en Instagram, el intérprete de "Ya no somos ni seremos" le pidió a su expareja que difundiera los documentos y pruebas de todas las acusaciones que ella ha hecho en su contra. Nodal, afirmó que actualmente está en el proceso de regularizar los días de convivencia y manutención de su hija a través de un juez en México. Asimismo, afirmó que Cazzu no le ha respondido a las peticiones para ver a la niña.

Afirmando que no entiende por qué en un principio lo acusó de no darle nada, y poco tiempo después se filtraron documentos que señalan que él le otorga 7 mil dólares al mes y que para Cazzu "no le parecía justo". Al respecto, añadió: "No me pesa para nadie si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años? De igual forma, dijo que no puede "soportar el dolor" al enterarse de la forma tan "estúpida" en que su hija está creciendo.

Y es que anteriormente, el cantante acusó a Cazzu de utilizar un tema tan sagrado como la maternidad como "escudo" cuando las cosas no le gustan. Sobre la acusación de abandonar a su hija, Nodal afirmó que su silencio y distancia no es abandono, sino que está esperando justicia en su caso. Finalizó diciendo que espera que muy pronto se acabe la "telenovela".

